Premierul Mihai Tudose: Guvernul are în vedere o strategie de dezvoltare echilibrată pentru toate comunitățile locale

Reprezentanții Guvernului și cei ai Asociației Municipiilor din Romania au convenit măsuri pentru menținerea bugetelor locale din 2018 cel puțin la nivelul veniturilor din acest an, astfel incat modificările Codului fiscal să nu afecteze fondurile de funcționare și de dezvoltare ale municipiilor. In cadrul consultărilor care au avut loc astăzi, la Palatul Victoria, Guvernul a propus primarilor creșterea cotei defalcate din impozitul pe venit de care beneficiază municipiile de la 41,75%, cat este acum, la 43%, in contextul in care Guvernul are in vedere reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10%. Totodată, vor fi acordate compensații de la bugetul de stat, in situațiile in care, și după această majorare a cotei, bugetele autorităților locale pentru anul viitor vor fi afectate. Scopul asumat de Guvern este menținerea bugetelor locale ale municipiilor, pentru anul viitor, cel puțin la nivelul anului 2017. Guvernul are in vedere o strategie de dezvoltare echilibrată pentru toate comunitățile locale. Ca prim-ministru, sunt la fel de preocupat ca bugetele locale, atat ale municipiilor, cat și ale orașelor mici și comunelor, să aibă resursele necesare pentru funcționare și dezvoltare. Am venit in fața dumneavoastră cu cifre bine fundamentate tocmai pentru a discuta cat mai concret cum stau lucrurile și care este viziunea noastră pentru viitor, a subliniat premierul Mihai Tudose. Șeful Executivului a stabilit un mecanism de consultare permanentă cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania, atat in ceea ce privește aspectele legate de finanțarea și echilibrarea bugetelor locale, cat și a celorlalte aspecte puse in discuție de primari: modificarea legislației in domeniul achizițiilor publice și in ceea ce privește parteneriatul public-privat. Astfel, premierul a spus că in perioada imediat următoare Guvernul va discuta un act normativ privind parteneriatul public privat, care să ofere soluții de finanțare autorităților locale. De asemenea, prim-ministrul a menționat că Executivul lucrează la un proiect de modificare a legislației achizițiilor publice, care are in vedere scurtarea termenelor de avizare. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat, din partea Guvernului, vicepremierii Paul Stănescu și Marcel Ciolacu, iar din partea Asociației Municipiilor din Romania, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, primarul sectorul 3 și președinte al AMR, Robert Negoiță, primarul Aradului, Gheorghe Falcă, primarul Oradei, Ilie Bolojan, primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea.

