Premierul Mihai Tudose: Felicit stagiarii Internship pentru proiectele realizate și îi invit să participe la implementarea lor

Galerie foto Premierul Mihai Tudose a participat astăzi la ceremonia de incheiere a Programului InternshipGovRo ediția 2017 impreună cu cei 100 de studenți și absolvenți care au făcut stagiu de practică in Guvern timp de două luni. Incă o dată vă mulțumesc pentru implicare și pentru proiectele realizate. Am aprobat in Guvern, in ședința de miercuri, proiectul Legii Internship. Sper ca alături de promoția de anul viitor să fiți cat mai mulți dintre voi, a afirmat prim-ministrul. Premierul i-a felicitat pe interni pentru proiectele realizate și le-a propus să rămană in Guvern pentru a participa la implementarea lor. La eveniment au mai participat miniștrii Liviu Pop, Lucian Georgescu, Gabriel Petrea. Intre proiectele realizate menționăm: Ghidul informativ – Guvernul Romaniei Ghidul informativ – Guvernul Romaniei este realizat de cinci dintre tinerii participanți la cea de-a V-a ediție a programului oficial de Internship al Guvernului Romaniei, interni ai direcțiilor de comunicare și relații cu presa, IT și administrativ din cadrul Guvernului. Broșura iși propune să prezinte intr-un limbaj accesibil tuturor rolul și modul de funcționare al instituțiilor din cadrul administrației publice centrale. In susținerea ghidului, va fi lansată, in zilele următoare, platforma online info.gov.ro și va fi demarată o campanie de promovare pe rețelele de social media, un demers care are scopul să facă mai accesibile cetățenilor mecanismele de funcționare a aparatului guvernamental. Ghidul Guvernul Romaniei cuprinde o perspectivă istorică asupra democrației din Romania, apoi face trecerea de la fundamentele teoriei politice a democrației către descrierea procedurii de inițiere și redactare a actelor normative. Totodată, sintetizează rolul și funcția tuturor ministerelor din cadrul Guvernului Romaniei, utilizand un limbaj accesibil pentru toți cetățenii. Sistem de semnalizare a avizelor in timp real aviz.gov.ro este o aplicație web internă, care semnalizează, in timp real, avizele pe care le au proiectele de acte normative elaborate de ministere și care urmează să fie introduse spre adoptare in ședința Guvernului. Instituțiile din administrația centrală se pot conecta la această platformă internă și pot avea disponibile atat proiectele de acte normative supuse avizării, cat și variantele lor propuse inițial. Pentru a gestiona intr-un mod eficient fluxul de date, aplicația folosește doar titlul proiectului de act normativ. Interfața este una simplă și ușor de folosit, deoarece nu sunt necesare semnături electronice sau incărcări de documente. Acest sistem reprezintă o evidență in timp real a proiectelor de acte normative, o hartă virtuală a legislației in curs de avizare. Catalogul paginilor de Internet din administrația publică Este o platforma de centralizare a paginilor web din administratia publica. Prin doar trei etape, această aplicație colectează informații și oferă statistici despre performanțele SEO ale acestor pagini web. Orice instituție publică din administrația publică centrală sau locală se poate inregistra, urmand ca acest cont să fie validat de către un administrator. După ce instituția a fost validată, pagina web a acestei instituții va fi adăugată și categorizată in acest index. Ca un pas secundar al acestei etape, pagina web va intra intr-un program de verificări zilnice pentru statisticile de performanță SEO (search engine optimization). In urma acestor acțiuni automatizate, date de pe prima pagină a fiecărei pagini web instituționale vor fi adăugate in baza de date a modulului de căutare. Proiectul are scopul să ofere cetățenilor o imagine de ansamblu asupra informațiilor prezentate de către administrația publică in spațiul web, iar organizațiile non-guvernamentale să primească date deschise privind instituțiile inscrise. De asemenea, instituțiile vor primi feedback pentru performanțele SEO ale acestor pagini. Tinerii au realizat, impreuna cu coordonatorii programului, și alte proiecte, intre care: simularea unei ședințe de Guvern transmisă live pe pagina de Facebook a programului, organizarea unei campanii caritabile de donare de cărți pentru biblioteca Școlii din Săbăreni (Giurgiu), organizarea unor dezbateri despre preluarea de către Romania a Președinției Consiliului UE. Despre programul de internship, InternshipGovRo: Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei, ediția a V-a s-a derulat in perioada 17 iulie – 18 septembrie 2017 și oferă unui număr de 100 de tineri oportunitatea de familiarizare cu metodele de lucru ale administraţiei publice centrale. Dincolo de activitatea zilnică in cadrul administrației centrale, stagiarii au ocazia să participe la discuții și mese rotunde in prezența unor inalți oficiali ai statului roman, precum și la training-uri și workshop-uri tematice. *** [Check Against Delivery]

