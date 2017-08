Premierul Mihai Tudose: Este nevoie de modificarea cadrului legislativ pentru eficientizarea activității institutelor de cercetare

Galerie foto COMUNICAT DE PRESĂ Premierul Mihai Tudose a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu reprezentanți ai Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cercetare – Proiectare din Romania (FSLCPR) și cu cei ai Institutului Național de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiației. In cadrul intrevederii, premierul a exprimat susținerea guvernului pentru activitatea de cercetare și deschiderea in ceea ce privește continuarea dialogului cu sindicatele de profil și facilitarea parteneriatului acestora cu instituțiile statului. Acesta a menționat că iși dorește ca domeniul cercetării să devină mult mai aplicat pentru mediul economic astfel incat să aducă plusvaloare. Reprezentanții sindicatelor au evocat necesitatea trecerii mai multor institute de cercetare in coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării. De asemenea, au solicitatat premierului modificarea legislației in așa fel incat să permită un acces mai facil al evaluatorilor străini la contracte cu institutele de cercetare. In acest context, premierul Mihai Tudose a cerut ministrului de resort, ca intr-un timp cat mai scurt, să conceapă un plan de măsuri și să vină cu propuneri in ceea ce privește modificarea cadrului legislativ pentru corectarea disfuncționalităților și eficientizării activității institutelor de cercetare, eliminarea barierelor birocratice și facilitarea accesului acestora la contracte, atat cu parteneri străini cat și cu cei romani. Premierul a subliniat că va trimite Corpul de Control la Institutul Național de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiației, după ce sindicaliștii au reclamat premierului faptul că nu există dialog cu conducerea instituției. La intalnirea de la Palatul Victoria au mai participat Ministrul Cercetării, Lucian Georgescu și consilierul onorific al premierului, Șerban Valeca.

