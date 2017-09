Premierul Mihai Tudose: Am votat pentru interzicerea cianurilor în proiectul Roșia Montană

Ca urmare a interpretărilor apărute in spațiul public, Biroul de presă al Guvernului este abilitat să precizeze: Declarația prim-ministrului Mihai Tudose făcută in cadrul interviului acordat marți, 4 septembrie, unui post de televiziune, potrivit căreia a votat in Parlament pentru interzicerea cianurilor, este consecventă votului dat in 2014, in Parlament. Premierul precizează că a votat pentru respingerea proiectului de Lege privind unele măsuri aferente exploatării minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană şi stimularea şi facilitarea dezvoltării activităţilor miniere in Romania. Șeful Executivului face apel la responsabilitate și arătă că declarațiile sale au fost scoase din context. Am votat respingerea legii care prevedea exploatarea auro-argentiferă din zona Roșia Montană, avand in vedere că acest tip de exploatare nu se poate face, din punct de vedere tehnic, decat prin utilizarea cianurii. In concluzie, am votat impotriva exploatării care presupune folosirea cianurii, subliniază prim-ministrul Mihai Tudose. De altfel, pe site-ul Camerei Deputaților apare PL-x nr. 520/2013 respinsă, iar la votul final se poate constata că premierul Mihai Tudose a votat pentru respingere. Legea http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2 and idp=13777 Votul final din CDEP al premierului (pozitia 746) http://www.cdep.ro/pls/steno/evot2015.mp?idm=383 and leg=2012 and pag=8 Totodată, premierul Mihai Tudose subliniază că a votat pentru respingerea amendamentului depus la plen de Remus Cernea, in 2013, care prevedea ca utilizarea tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri să fie interzisă in orice etapă a exploatării aurului şi argintului, considerand amendamentul lipsit de fundament.

Comments

comments