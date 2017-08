Premierul Mihai Tudose a semnat în cartea de condoleanţe deschisă la Ambasada Regatului Spaniei în România, după atentatele teroriste de la Barcelona

Galerie foto Declaraţiile premierului Mihai Tudose, la Ambasada Regatului Spaniei la Bucureşti Mihai Tudose: Am transmis un mesaj de solidaritate și de compasiune. Reporter: Ați reușit să luați legătura cu răniții? Mihai Tudose: Din cate am fost informat, este un singur roman acum, de 33 de ani, diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, coaste rupte, un plăman perforat, stare stabilă, prognosticul, ştiţi, ca la medici. Reporter: După experiența Colectiv, vă mai mențineți acea afirmație cum că poate răniții ar fi mai bine tratați aici in Romania? Mihai Tudose: Nu sunt medic să stabilesc sau să spun eu unde poate fi mai bine tratat. Putem şi ne-am oferit, am vorbit şi acum cu personalul de la ambasada spaniolă şi cu domnul ministru al sănătăţii, cu preşedintele Casei de Sănătate dacă poate fi tratat in Romania şi familia doreşte acest lucru, in regulă. Peste această situație se suprapune posibilitatea medicală a transportului, dacă bolnavul suportă sau nu un transport cu avionul, dat fiind acea rană la plăman. Suntem dispuşi şi pregătiţi să oferim tot ajutorul.

