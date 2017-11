Premierul Mihai Tudose a participat la reuniunea de astăzi a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social

Galerie foto Premierul Mihai Tudose şi o parte a membrilor executivului s-au intalnit astăzi, la Palatul Victoria, cu reprezentanții marilor confederații sindicale şi patronale din Romania, in formatul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Temele centrale de pe agenda discuțiilor au vizat proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal, cu accent pe transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, şi creșterea salariului minim brut pe economie. In ceea ce privește trecerea unei părți a contribuțiilor de la angajator la angajat in 2018, premierul Mihai Tudose şi ministrul de finanțe, Ionuţ Mişa, au reiterat ideea că această măsură nu va avea un impact negativ asupra salariilor nici in sectorul public, nici in cel privat. – Am vorbit cu mediul de afaceri, salariile vor creşte. Mediul de afaceri mi-a spus că e o oportunitate de a-şi plăti mai bine oamenii, a subliniat șeful executivului, referindu-se la efectele acestei modificări legislative. Patronatele au apreciat că este vorba despre o măsură foarte bună, sindicatele s-au pronunțat pentru păstrarea actualei legislații in ceea ce privește plata contribuțiilor pe salarii. Creşterea salariului minim la 1.900 de lei incepand de anul viitor, potrivit obiectivelor programului de guvernare, a fost agreată de reprezentanţii sindicatelor şi nu a intampinat opoziție din partea celor ai patronatelor, cu menţiunea că este necesară dezvoltarea infrastructurii, in special in zona transporturilor şi agriculturii, pentru exploatarea optimă a potențialului pe care il are Romania in materie de dezvoltare a afacerilor. In context, premierul Mihai Tudose a anunţat că actualul guvern are in vedere o schimbare de paradigmă in ceea ce privește infrastructura de transport şi a făcut referire la intalnirea pe care urma să o aibă in cursul de azi, pe această temă, cu reprezentanții Băncii Mondiale.

