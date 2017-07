Premierul Mihai Tudose a discutat cu o delegație din Japonia despre atuurile României pentru atragerea de investiții străine

Galerie foto Prim-ministrul Mihai Tudose a prezentat atuurile pe care Romania le are pentru atragerea investițiilor nipone in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o astăzi, la Palatul Victoria, cu o delegație condusă de ministrul de stat pentru afaceri externe in cadrul ministerului Afacerilor Externe din Japonia, Nobuo Kishi, aflat in vizită in Romania. Romania este o țară sigură și foarte stabilă din punct de vedere politic și din punct de vedere fiscal, avand un mare potențial de atragere a investițiilor străine. Dezvoltarea relațiilor cu Japonia este o prioritate specială pentru Romania, inclusă și in Programul de Guvernare și avem interes pentru ridicarea relațiilor romano-nipone la nivelul de parteneriat strategic, a declarat premierul Mihai Tudose. Șeful Executivului a menționat, intre aceste atuuri, creșterea economică solidă inregistrată de Romania, cu prognoze incurajatoare pentru următorii ani, calificarea forței de muncă, un puternic sector IT, dar și poziția geografică oportună pentru intrarea produselor japoneze pe piața europeană. Alte domenii de potențial interes pentru investitorii niponi in Romania, evocate in cadrul intalnirii de la Palatul Victoria, inclusiv in contextul BREXIT și al eventualelor relocări ale firmelor japoneze din Marea Britanie, sunt sectorul bancar, transporturile și infrastructura, industria auto, agricultura și turismul. Premierul Mihai Tudose a discutat cu delegația niponă și despre progresele inregistrate in realizarea proiectului tronsonului de metrou M6 Gara de Nord – Aeroportul Otopeni, pentru care Guvernul a adoptat de curand o Hotărare referitoare la coridorul de expropriere necesar realizării tronsonului. La randul său, oficialul nipon a subliniat că Romania reprezintă pentru Japonia un partener de importanță strategică din punct de vedere al cooperării economice și comerciale, avand in vedere inclusiv creșterea economică menționată de premierul Mihai Tudose. Sper că Romania va fi considerată de mediul de afaceri din Japonia o piață foarte atractivă pentru investiții. Șansele de cooperare economică și comercială intre țările noastre vor fi și mai mari după intrarea in vigoare a Acordului de parteneriat strategic şi liber-schimb dintre Japonia și Uniunea Europeană, a declarat Nobuo Kishi. Japonia este, la ora actuală, cel mai mare investitor in Romania dintre țările Asiei. Cele circa 150 de companii nipone prezente in Romania au creat mai mult de 38.000 de locuri de muncă.

