Premierul Mihai Tudose a discutat cu comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, despre accelerarea absorbției fondurilor europene în perioada următoare

Prim-ministrul Mihai Tudose a avut astăzi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, la care au participat, de asemenea, vicepremierul, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene, Sevil Shhaideh, ministrul delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, consilierii de stat Marius Nica și Felix Rache. Discuția s-a axat pe pașii importanți inregistrați de Romania in materie de accesare a fondurilor europene, dar și pe măsurile pe care Guvernul le-a demarat pentru atingerea țintei de 1,2 mld. euro absorbție pană la sfarșitului anului prin programele de finanțare pentru dezvoltare regională și coeziune. Comisarul european Corina Crețu a evidențiat faptul că nu se mai poate vorbi, la ora actuală, despre absorbție zero, in condițiile in care, numai in ultimele două săptămani, au fost făcute plăți in valoare totală de 95 de milioane de euro, in special pentru intreprinderi mici şi mijlocii şi pentru asistenţă tehnică. Este bine că mergem in direcția cea bună. Rămane ca in perioada următoare să accelerăm și să recuperăm intarzierile. Eforturile Guvernului vor continua in această direcție, inclusiv printr-o prezență mai importantă la Bruxelles, a declarat premierul Mihai Tudose. Șeful Executivului a anunțat, de asemenea, că miniștrii in ale căror atribuții intră și gestionarea de fonduri europene vor continua in perioada următoare seria consultărilor tehnice cu experții de la Bruxelles. La randul său, comisarul european Corina Crețu a felicitat Romania pentru progresele inregistrate in acest sens, menționand, printre altele, acreditarea tuturor autorităților de management și control, exerciţiul financiar 2007-2013 incheiat cu o absorbție de circa 90% și circa 51.000 de locuri de muncă nou create in ultimii ani in Romania prin programele de finanțare destinate IMM-urilor. Sperăm ca ținta pe care v-ați propus-o să devină realitate. Noi, la nivelul Comisiei, estimăm o absorbție de 1 miliard de euro și, dacă vor fi 1,2 miliarde de euro, cat și-a propus Guvernul, cu atat mai bine, a apreciat oficialul european. La finalul intrevederii, premierul Mihai Tudose a anunțat totodată sprijinul oferit de Comisia Europeană in domeniul reformei justiției pe zona de penitenciare, cat și pentru Institutul Cantacuzino. Membrii delegației romane și comisarul european pentru politică regională, Corina Crețu, au discutat, de asemenea, despre oportunitățile de dezvoltare și de atragere de fonduri de către Romania inclusiv prin mecanismele puse la dispoziție de Strategia Dunării.

