Premierul Mihai Tudose a cerut instituţiilor sa acţioneze de urgenţă pentru salvarea vieţii militarilor răniţi în accidentul din Argeş

Premierul Mihai Tudose a cerut ministrului Apărării Adrian Tuțuianu, ministrului de Interne Carmen Dan și secretarului de stat din MAI Raed Arafat să acționeze de urgență, in mod coordonat, in cadrul celulei de criză, pentru salvarea vieții militarilor răniți in accidentul care a avut loc in această seară in județul Argeș. Prim-ministrul Tudose este in permanentă legătură cu instituțiile implicate in acțiunea de salvare pentru ca Executivul să pună la dispoziție tot ce este nevoie pentru sprijinirea victimelor și a familiilor acestora. Solicit ministrului Sănătății să pună la dispoziția spitalelor in care vor fi internați militarii răniți toate resursele necesare pentru a fi cat mai bine ingrijiți. In această seară am cerut și ministrului Apărării Adrian Tutuianu, precum și secretarului de stat din MAI Raed Arafat, să se deplaseze la locul accidentului pentru a coordona acțiunile de salvare. Suntem alături de militarii răniți in acest cumplit accident și le dorim multă sanatate, a precizat premierul Tudose. De asemenea, șeful Executivului a transmis condoleanţe tuturor celor indureraţi după această tragedie. Guvernul va oferi sprijinul necesar familiilor militarilor implicaţi in acest accident.

Comments

comments