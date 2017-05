Premierul Grindeanu, vizită oficială în Israel

Prim-ministrul Sorin Grindeanu se va afla maine, 4 mai, intr-o vizita oficială in Israel, la Ierusalim, unde va avea o intalnire tete-a-tete cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu. Intalnirea va fi urmată de un dejun oficial oferit de premierul Statului Israel, la care vor participa toți membrii delegației: ministrul Economiei, Mihai Tudose, ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Păstirnac, secretarul General al Guvernului, Mihai Busuioc, președinte Grupului parlamentar de prietenie romano-israelian, Gabriel Vlase. Șeful Executivului roman și prim-ministrul israelian vor susține declarații comune de presă și vor participa la semnarea a două documente bilaterale: o declarație de intenție privind reducerea tarifelor internaționale de roaming intre Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din Romania și Ministerul Comunicațiilor din Statul Israel și o declarație de cooperare intre Ministerul Economiei din Romania și Ministerul Economiei și Industriei din Israel. Cea de-a doua declarație comună vizează cooperarea in domenii precum transportul de energie electrică și gaze naturale, cercetare, dezvoltăre și inovare, tehnologii inalte și investiții. Premierul Grindeanu va fi primit, de asemenea, de președintele Statului Israel, Reuven Rivlin, și va avea o intrevedere cu Avigdor Lieberman, ministrul israelian al apărării. – Această vizită va fi un bun prilej pentru evaluarea relației bilaterale, avand in vedere că ne propunem dezvoltarea dialogului politic dintre Romania și Israel și parcurgerea unei noi etape, spre o dimensiune strategică a relației romano-israeliene, cu valorificarea domeniului economic- , consideră prim-ministrul Romaniei. Programul premierul Sorin Grindeanu in Israel include vizitarea Muzeului Memorialul Martirilor și Eroilor Holocaustului – Yad Vashem, o intalnire cu reprezentanții israelienilor originari din Romania, precum și intrevederi cu Theophilos al III-lea, Patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului și cu arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Romane la Locurile Sfinte. Prim-ministrul Sorin Grindeanu se va intalni și cu Colette Avital, Secretarul General al World Jewish Restitution Organization.

