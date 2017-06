Premierul Grindeanu: Statutul României de membru al Agenției pentru Energie Nucleară este un succes pentru pregătirea aderării la OCDE

Premierul Sorin Grindeanu a participat astăzi, la Paris, la ceremonia dedicată aderării Romaniei și Argentinei la Agenția pentru Energie Nucleară (NEA) a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), eveniment la care au mai luat parte secretarul general al OCDE, Jose Angel Gurria, și directorul general al NEA, William D. Magwood. Statutul de membru al Agenției pentru Energie Nucleară a OCDE este un pas important pentru sectorul energiei nucleare din Romania, pentru că asigură accesul la cele mai bune practici, statistici și cercetări, precum și o expertiză valoroasă pe care se vor putea fundamenta deciziile guvernului in acest domeniu. De asemenea, vom fi mai pregătiți pentru a răspunde provocărilor din domeniul energiei și schimbărilor climatice, a afirmat prim-ministrul Sorin Grindeanu. Totodată, premierul roman a subliniat că acest lucru reprezintă un succes și pentru pregătirea procesului de aderare a Romaniei la OCDE. Guvernul consideră că Romania este deplin pregătită pentru inceperea negocierilor de aderare la OCDE, pe baza meritelor și rezultatelor economice. Suntem optimiști că o decizie in acest sens va fi luată cat mai curand, a adăugat șeful Executivului. In cadrul ceremoniei, secretarul general al OCDE, Jose Angel Gurria, a afirmat: Romania va contribui la lucrările NEA cu excelentele sale capacități tehnologice și de cercetare. Marcăm azi un nou inceput pentru Agenție, toți membrii vor beneficia de expertiza pe care o aduc Romania și Argentina in domeniul siguranței nucleare. La ceremonie, din partea Romaniei au mai participat ministrul Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, Rodin Traicu, președintele CNCAN, Horia Grama, președintele ANDR, Radu Puchiu, coordonator național pentru relația cu OCDE, Luca Niculescu, Ambasadorul Romaniei in Republica Franceză. Romania se alătură astfel celor 31 de state membre NEA, țări cu cele mai avansate programe nucleare din lume. Prin aderare, este recunoscut faptul că Romania dispune de infrastructură și de o industrie națională dezvoltate in domeniul energiei nucleare și că utilizează o tehnologie nucleară sigură, fiind deplin angajată in adoptarea celor mai bune practici in domeniu. In contextul vizitei la Paris, premierul Grindeanu a avut in această seară și o intrevedere cu secretarului general al OCDE, Jose Angel Gurria. Informații suplimentare: Aderarea Romaniei la Agenția pentru Energie Nucleară (NEA) din cadrul OCDE este rezultatul mai multor ani de cooperare, prin participarea specialiștilor romani la schimbul de expertiză și bune practici din cadrul comitetelor NEA, pe tema utilizării sustenabile și responsabile a energiei nucleare. Romania și-a depus oficial candidatura pentru a dobandi statutul de membru al NEA in octombrie 2016. Programul nuclear al Romaniei a fost apoi supus unui proces de evaluare de către secretariatul NEA, efort comun la care au participat ministerele abilitate din Romania, reprezentați ai industriei nucleare și ai institutelor de cercetare din domeniu, precum și Comitetul inter-ministerial pentru relația Romaniei cu OCDE. Din acest dialog, a rezultat că Romania indeplinește standardele statelor cu programe nucleare avansate, membre ale NEA. De asemenea, a reieșit interesul comun pentru consolidarea cooperării Romaniei cu NEA in domeniul tehnologiei nucleare, al cercetării, al gestiunii deșeurilor radioactive, al siguranței nucleare. Prin decizia anunțată de OCDE, Romania reconfirmă angajamentul său de lungă durată pentru dezvoltarea energiei nucleare și pentru cooperarea internațională. Romania dispune de infrastructură și o industrie națională dezvoltată in domeniul energiei nucleare și utilizează o tehnologie nucleară sigură (CANDU-6).

