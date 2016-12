Premierul Dacian Cioloș a transmis o scrisoare de condoleanțe cancelarului federal Angela Merkel

Prim-ministrul Dacian Cioloș a transmis in această dimineață o scrisoare cancelarului federal german, Angela Merkel, in care exprimă solidaritatea față de poporul german și sincere condoleanțe familiilor victimelor tragicului atac petrecut in seara zilei de 19 decembrie 2016, la Targul de Crăciun din Berlin. – In numele Guvernului Romaniei am transmis deplina compasiune față de familiile victimelor acestui atac cumplit, speranță pentru recuperarea rapidă a persoanelor rănite şi solidaritatea cu poporul german in aceste momente dificile, a precizat premierul Dacian Cioloș. Guvernul Romaniei condamnă asemenea acte de violență incalificabile la adresa unor persoane nevinovate. Romania reiterează condamnarea fermă a oricăror acte de terorism şi pledează pentru necesitatea unor eforturi coordonate și determinate la nivel internațional pentru combaterea acestora.

