Premierul a cerut task force la ANAP pentru analizarea cu prioritate a proiectelor de infrastructură

Premierul Sorin Grindeanu a cerut președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Bogdan Pușcaș, să constituie un task force dedicat proiectelor de infrastructură incluse in Masterplan-ul de Transport, astfel incat, in colaborare cu Ministerul Transporturilor, termenele pentru finalizarea documentațiilor de licitație să fie cat mai scurte. – Este foarte clar că nu avem timp de pierdut. Trebuie să urgentăm finalizarea documentațiilor, procesul de licitație și implementarea proiectelor de infrastructură. Țin foarte mult la respectarea criteriilor de transparență, de eficiență și corectitudine in folosirea banului public, iar scurtarea termenelor nu inseamnă să facem rabat de la aceste principii- , a subliniat șeful Executivului. Intalnirea de lucru cu ministrul Transporturilor, Alexandru-Răzvan Cuc, și președintele ANAP, Bogdan Pușcaș, a avut loc in condițiile in care se află in pregătire documentaţiile de atribuire pentru demararea/lansarea următoarelor proceduri de achiziţie publică: Podul suspendat peste Dunăre in zona Brăila, inclusiv drumuri de legatură (25 km). Documentația de atribuire a fost trimisă pentru verificare la ANAP, urmand ca in perioada următoare să fie publicat anunțul in SEAP. Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 500 de milioane euro, cea mai mare din ultimii 27 de ani, execuția lucrărilor urmand să fie finanțată din fonduri nerambursabile, proiectul fiind cuprins in portofoliul POIM 2014-2020. Drum expres Craiova Piteşti (121 km)- lansarea procedurii de achiziţie publică este estimată pentru iunie 2017. Centura de Sud a municipiului Bucureşti – Inelul 0 (50 km)- lansarea procedurii de achiziţie publică este estimată pentru iulie – august 2017. Autostrada Sibiu – Piteşti – Secţiunea 1 – Sibiu – Boiţa (14,1 km) – lansarea procedurii de achiziţie publică este estimată pentru iunie-iulie 2017. Autostrada Sibiu – Piteşti – Secţiunea 5 – Curtea de Argeş – Piteşti (30,3 km) – lansarea procedurii de achiziţie publică este estimată pentru iunie-iulie 2017. Autostrada Braşov – Tg. Mures – Cluj – Oradea Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borş (km 4+200 – km 64+450) 60,2 km- lansarea procedurii de achiziţie publică este estimată pentru iulie – august 2017. De asemenea, in data de 22 aprilie 2017 a fost publicat in SEAP contractul pentru proiectarea și execuția Proiectului Varianta de Ocolire Timișoara Sud, care prevede execuția a 25,690 km de drum național la standarde europene. Termenul limită de evaluare a ofertelor este iulie 2017. Pe langă beneficiile locale, varianta de ocolire Timișoara Sud are ca principal scop fluidizarea traficului intern și internațional care intră in țară prin zona Stamora Moravița. Totodată, premierul a analizat impreună cu ministrul Finanțelor Publice, Viorel Ștefan, și cu președintele ANAF, Bogdan Stan, creșterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul de stat, prin măsuri de combatere a evaziunii fiscale și de imbunătățire a conformării la plată a contribuabililor. Premierul a cerut ANAF să continue aplicarea celor 14 măsuri care au scopul să imbunătățească gradul de colectare a veniturilor la bugetul de stat și a subliniat că va continua să urmărească personal activitatea ANAF.

