Pasi pentru repararea facila a motocicletei tale

Esti un pasionat infocat al vehiculelor pe doua roti?

Iti plac aventurile si adrenalina la maxim?

Daca deja ai obtinut dreptul de a conduce vehicule cu multi cai putere si ti-ai achizitionat propria ta motocicleta, acum este momentul sa inveti cu sa o intretii, pentru a-i prelungi durata de viata si pentru a conduce, intotdeauna, in deplina siguranta.

Poate ca, la un moment dat, vei avea nevoie de sfaturile utile prezente intr-un manual de reparatii motocicleta.

Unde tinem motocicleta pe timp de iarna?

Anotimpul rece isi face simtita prezenta vazand cu ochii, iar vehiculele cu doua roti sunt mai putin utilizate in aceasta perioada din an presarata cu multe peripetii pe sosea. Potrivit specialistilor, exista mai multe optiuni pentru a depozita motocicleta pe timp de iarna. O varianta la indemana, dar mai costisitoare, ar fi inchirierea sau cumpararea unui garaj. Departe de frigul iernii si de coroziunea produsa de vitregiile vremii, motocicleta ta va fi aparata si va putea fi scoasa in perfecta stare de functionare atunci cand vremea este favorabila. In caz contrar, o varianta mai oportuna ar fi apelarea la serviciile specializate ale unui service moto. Pentru incepatori si nu numai, aceasta ar reprezenta o optiune deloc de neglijat, mai ales ca mecanicii de aici se vor putea ocupa si de rezolvarea catorva probleme tehnice survenite ca urmare a folosirii intense in decursul anului.

Asadar, mecanicul va avea timpul necesar pentru a analiza suficient motocicleta si va efectua cu atentie revizia si celelalte lucrari de mentenanta. In plus, avantajul este ca vei avea ragazul necesar pentru a analiza, cu atentie, multitudinea de oferte pentru piesele de schimb si sa o alegi pe cea mai convenabila.

Cum “impachetam” motocicleta si ce alte interventii minore putem efectua?

Actiunea uneori agresiva a factorilor climatici isi poate pune, la un moment dat, amprenta, asupra componentelor motocicletei. Insa vremea nu este singurul inamic al vehiculului tau. Sofatul sportiv, traficul infernal din orase, dar si calitatea indoielnica a unor piese de baza pot avea, de cele mai multe ori, o influenta nefasta asupra functionarii optime a motocicletei sit e priva, astfel, de experientele unice pe doua roti.

Un service specializat poate avea grija unor de stare de functionare a motorului, scapandu-te de o povara. Insa, poti recurce usor la mici interventii asupra vehiculului, fara a detine cunostinte tehnice speciale:

Spalarea si uscarea motocicletei- se realizeaza mult mai usor decat in cazul unei

masini si, in plus, scapati de praf si agentii chimici adunati de prin oras, ce va sunt daunatori:

Scoaterea bateriei- daca aveti acces facil la motor si sa il porniti macar odata la doua

la doua saptamani, contribuiti la prelungirea duratei de viata a bateriei. Pe timp de iarna, este de preferat sa efectuati aceasta operatiune. Gasiti toate detaliile de care aveti nevoie intr-un manual de reparatii motocicleta (motorcycle repair manual)!

Ungerea lantului- in mod regulat, aceasta operatiune este obligatorie. Expertii reco-

manda ungerea tuturor partilor metalice cu un strat de WD-40 sau alt gresant.

De asemenea, se poate dispersa un strat subtire de WD-40 in toba, pentru a preveni instalarea umezelii. Gura de la toba se acopera cu o folie de plastic, o punga sau ceva similar, pentru a combate, in acest fel, patrunderea prafului in interior. Operatiunea este indicata in special inainte de instalarea sezonului de iarna.

Ce alte intervenii absolut necesare se mai regasesc in cadrul unui manual de reparatii motocicleta?

Pe langa operatiunile standard, in cuprinsul unui manual de reparatii motocicleta se regasesc detaliate o serie de alte mici interventii absolut necesare pentru a mentine buna functionare a vehiculului:

cum se efectueaza presiunea la roti

cum se verifica lichidele

schimbarea unor piese moto: placute, disc de frana, ambreiaj, etc.



Urmand intocmai toate instructiunile, acum vei fi mult mai pregatit in ceea ce priveste “mersul pe doua roti”!

Comments

comments