Participarea vicepremierului Marcel Ciolacu la ceremonia de semnare a contractelor pentru lucrări de execuție a conductei de transport gaze naturale – faza 1, în cadrul Proiectului BRUA

Galerie foto Declarațiile vicepremierului Marcel Ciolacu, la ceremonia de semnare a contractelor pentru lucrări de execuție a conductei de transport gaze naturale – faza 1, in cadrul Proiectului BRUA [Check against delivery] Marcel Ciolacu: Excelenţele voastre, domnilor membri al Guvernului, doamnelor şi domnilor! Proiectul BRUA reprezintă, pentru guvernul Mihai Tudose, o prioritate, incă de la instalare; este un proiect deosebit de important pe securitatea şi independenţa energetică a Romaniei. In ceea ce priveşte stadiul proiectului, Ministerul Energiei a emis, pe 27 februarie 2017, autorizaţia de construire, iar, ulterior, s-au desfăşurat proceduri pentru atribuirea lucrărilor de construire pentru partea de proiectare şi partea de echipamente pentru staţii. Asistăm, astăzi, la semnarea contractelor pentru lucrările de execuţie, pentru prima fază a conductei de gaze naturale, de 478 de kilometri, intre localităţile Podişor şi Recaş, şi trei staţii de compresoare situate in Podişor, Bibeşti şi Jupa, din Romania. Valoarea totală a investiţiei este estimată la 480 de milioane de euro, din /…/ aproximativ 180 de milioane fondurile nerambursabile. Şi aici, şi il avem şi pe domnul ministru Marius Nica, care, sigur, va detalia. Am reuşit să deblocăm, astfel, un proiect deosebit de important pentru securitatea energetică a Romaniei şi exact cum ne spune şi Proiectul BRUA, este un proiect intre Bulgaria, Romania, Ungaria şi Austria. Prioritatea principală rămane creşterea securităţii energetice a Romaniei. Mai mult, se estimează aproximativ 4.000 noi locuri de muncă, creşterea cererii de bunuri de consum, ca urmare a creării de noi locuri de muncă, atragerea unor venituri suplimentare la bugetul statului, diversificarea resurselor de gaze şi imbunătăţirea securităţii energetice a Romaniei, stimularea altor investiţii şi afaceri conexe şi stimularea dezvoltării economiei locale prin creşterea valorii terenurilor aflate in apropierea noii conducte şi creşterea numărului de gospodării, agenţi ecnomici, ce se vor racorda la reţeaua de gaze naturale. Pe langă securitatea de independenţă energetică, Guvernul mai are cateva priorităţi in domeniul energetic, prevăzute in programul de guvernare şi noua strategie energetică 2016 -2030 şi printre acestea aş vrea să enumăr doar cateva: protejarea consumatorilor casnici vulnerabili, şi anume, a celor, care, din diferite motive, nu au acces la gaze naturale; reducerea sărăciei energetice şi regularizarea totală a preţurilor de achiţie a gazelor naturale. Vă mulţumesc incă odată şi felicitări!

