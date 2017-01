Participarea premierului Sorin Mihai Grindeanu la videoconferință Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență cu prefecții

Galerie foto [Check against delivery] Sorin Grindeanu: Bună ziua tuturor. Aș vrea să incep prin a mulțumi celor care s-au implicat in aceste zile. Marea majoritate s-a implicat așa cum trebuia pentru gestionarea situațiilor de urgență apărute. Cred că trebuie să transmiteți fiecare dintre dumneavoastră pe structurile pe care le gestionați aceste mulțumiri și in continuare avem probleme. Mie mi se pare că cele mai grave, in acest moment, care trebuie a fi gestionate sunt două, și anume situația de pe A2, unde o să ne spună domnul ministru al Transporturilor și doamna ministru de Interne cum vom gestiona situația și, de asemenea, cea de alimentare cu energie. Situația e inspre bine. Dacă ieri am avut un varf de 160 de mii de abonați fără curent electric, astăzi in jurul orei 1:00, unu și ceva, 2:00 erau aproape 50 de mii, acum suntem sub 20 de mii. Domnule ministru… Toma Petcu: Da, domnule prim-ministru, pot să vă raportez că astăzi la ora 16:00 avem un maxim de 14 mii, ceea ce inseamnă o reducere substanțială. Sorin Grindeanu: Mulțumesc. E important să se acționeze pe acest domeniu, pentru că deja sunt multe ore de cand sunt acești abonați fără curent electric, mai ales că o să avem in următoarele trei zile pe intreg cuprinsul țării temperaturi scăzute, vreme geroasă. Avem temperaturi ziua intre minus 10 și minus 16 grade, iar noaptea minus 15, minus 25. Aici, sigur, doamna ministru de Interne va prezenta ceea ce vom… cum vom gestiona această situație și pană maine seară e cod galben pe partea de est să spun a țării pentru ninsori. Avem și două vești bune, și anume faptul că ceea ce a fost o situație critică ieri in Tulcea cu o gravidă care a fost transportată de urgență cu ajutorul ISU, a născut o fetiță, e sănătoasă, totul e in regulă. Și mai mult decat atat, la Constanța, in această dimineață, cu ajutorul unei echipe de paramedici SMURD intr-o șenilată s-a născut un băiețel sănătos, totul e… Să trăiască, să aibă o viață amandoi foarte bună. Sunt in regulă și mamele, și copiii perfect sănătoși in spitale. Mai departe, eu am cerut ieri, in ședința de guvern, tuturor miniștrilor să stea in stare de alertă și au făcut lucrul acesta. Fiecare situație trebuie gestionată, așa cum dumneavoastră ați făcut-o, conform procedurilor și vă rog să rămaneți, și nu mă refer doar la ce inseamnă Comitetul National, ci și autoritățile locale cu care suntem acum in legătură, in stare de alertă, pentru a evita situațiile neplăcute. Vreau să tratați fiecare situație apărută ca și cand ar fi o problemă personală a dumneavoastră. Vă rog să vă gandiți că oamenii care sunt blocați la kilometru 138, 139 acuma, pe autostrada A2, acolo se află fiul dumneavoastră sau mama dumneavoastră sau soția dumneavoastră și să tratați toate lucrurile in acest mod și toate situațiile care pot apărea in zilele următoare și sunt convins că veți face acest lucru. Sunt informat in timp real de toate situațiile apărute, in primul rand de doamna ministru de Interne și după aceea de ceilalți miniștri care au responsabilitate pe acest domeniu și urmăresc indeaproape toate aceste lucruri. Vă rog și vă indemn la responsabilitate și mă adresez și autorităților locale, prefecților și comitetelor județene pentru gestiona situațiilor de urgență. In sală sunt prezenți reprezentanți de la mai multe instituții. Eu vreau să vă informez că de dimineață am fost impreună cu doamna ministru de Interne la Ministerul Transporturilor, pentru că situația de la CNAIR mi s-a părut, nu doar că mi s-a părut, este și a fost inacceptabilă. Azi noapte, la ora 23:00, am trecut pe cod galben, deci se putea interveni, mă refer la deszăpeziri, astăzi la ora 12:00 aveam in continuare 28 de drumuri naționale inchise și A2 și A4. Mai mult decat atat, probleme legate de situația stocurilor materialelor necesare pentru gestionarea acestor situații. Am cerut ministrului Transporturilor să informeze și dansul, dincolo de Corpul de Control, pentru că este nevoie in a se vedea cum de s-a ajuns aici, să facă toate, să ia toate măsurile legale pentru imbunătățirea situației. De asemenea, am fost la Ministerul Energiei, de fapt la Dispeceratul Energetic Național. Lucrurile sunt gestionabile, doar că vorbim de doi operatori, de Enel și de Electrica Muntenia. S-au suplimentat echipele in teren, au fost 40 sunt 60. Suntem in legătură cu cei doi operatori care sunt privați, mai ales Enel. Sunt in legătură directă cu ei și sigur și sigur și domnul ministru al Energiei pentru a gestiona și văd că lucrurile incep să fie spre bine. In cateva ore de la 50.000 am ajuns la 14.000, ceea ce este un lucru bun. Important este să se lucreze in continuare. Aici o să aibă un rol mai ales pe ceea ce inseamnă gestiunea in județul Constanța și o să vă anunțe domnul ministru al Apărării, pentru că nu pot ajunge echipele de intervenție, o să avem nevoie de ajutorul Armatei astfel incat să se repare situațiile din județul Constanța. Și inainte de a da cuvantul Administrației Naționale de Meteorologie, o să-l rog pe domnul secretar de stat Raed Arafat să prezinte o situație apărută acum cateva minute.

