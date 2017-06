Participarea premierului Sorin Grindeanu la Forumul Pieței Financiare, organizat de Asociația Română a Băncilor

Galerie foto Alocuțiunea susținută de premierul Sorin Grindeanu la Forumul Pieţei Financiare ​[Check against delivery] Sorin Grindeanu: Bună dimineata! Domnule preşedinte al Consiliului Director al Asociaţiei Romane a Băncilor, domnule guvernator al Băncii Naţionale a Romaniei, stimaţi reprezentanţi ai mediului bancar şi financiar, doamnelor şi domnilor invitaţi, in primul rand vă mulţumesc pentru invitaţia de a participa la acest eveniment important pentru intreaga industrie financiară din Romania. In cei 26 de ani de activitate, Asociaţia Romană a Băncilor a ştiut să devină cu adevărat vocea industriei fianciar-bancare din Romania şi una dintre cele mai importante asociaţii profesionale romaneşti. Vă propuneţi astăzi o tematică ambiţioasă, o viziune pentru 2020 in actualul context internaţional. E ambiţioasă pentru că lucrăm cu foarte multe necunoscute, poate astăzi mai mult decat oricand, dar ştiu sigur că toţi ne dorim acelaşi lucru: o Romanie dinamică, prosperă, conectată fizic şi virtual la infrastructura europeană şi nu numai, o Romanie in care copiii noştri să-şi dorească să trăiască, iar oamenii de afaceri să vrea să investească. Ce avem de făcut ca să ajungem acolo? Imi aduc aminte că la intalnirea de acum o lună de la Palatul Victoria, am discutat şi despre educaţia financiar-bancară a populaţiei. Acesta este un domeniu in care trebuie să facem mai mult ca să folosim avantajele, dar să fim pregătiţi şi pentru provocările pe care tehnologia şi inovaţia le au. Şcoala trebuie, intr-adevăr, să crească nivelul de alfabetizare financiară a romanilor, dar aici cred că intervine şi rolul dumneavoastră de a explica mai bine instrumentele şi avantajele, mai ales in zonele unde acoperirea bancară este redusă. Romania rurală este incă prea puţin atractivă financiar pentru dumneavoastră şi pot să inţeleg acest lucru, dar poate că a venit timpul ca pe langă biserică, primărie, şcoală şi locul de socializare, ca să zic aşa, să existe şi măcar un bancomat in fiecare sat sau comună. Nu vă cer să faceţi pionierat sau voluntariat, vă cer să vă gandiţi la potenţialul uriaş al zonei rurale, care adună in acest moment jumătate din populaţia Romaniei şi cred eu, şi oportunităţi nelimitate. Plăţile şi tranzacţiile financiare prin intermediul tehnologiei digitale sunt tot mai frecvente şi dacă urmărim dezvoltarea sau evoluţia celor mai dezvoltate ţări, unde acestea se fac exclusiv, aproape exclusiv online, ne dăm seama că şi ţara noastră, cu paşi repezi, se indreaptă in această direcţie. Nu mai surprind pe nimeni avantajele acestor tehnologii: mult mai puţină birocraţie, reducerea timpului alocat tranzacţiilor, produse şi servicii financiar-bancare mai ieftine pentru oameni, limitarea economiei gri şi creşterea activităţii noastre, atractivităţii economiei noastre pentru investitorii străini. In acelaşi timp, spuneam că trebuie să răspundem provocărilor cu care vin aceste tehnologii. Numai in această lună au fost două atacuri cibernetice de amploare, au produs şocuri intregii lumi şi au arătat că trebuie să ne pregătim mai bine şi să fim mai eficienţi. Cunosc bine interesul comunităţii bancare pentru o mai bună valorificare la toate nivelurile a potenţialului oferit de noile tehnologii şi vă pot spune că avem aceleaşi obiective. E nevoie să identificăm şi să folosim cele mai bune soluţii in beneficiul cetăţenilor şi a economiei romaneşti. Ştiu că sunteţi intr-o comunicare permanentă cu instituţiile statului şi doresc să vă asigur de toată deschiderea noastră. In acest sens, consider oportună propunerea ARB de a constituit un grup de lucru interministerial, din care să facă parte şi reprezentanţii comunităţii bancare, şi care să pregătească temeinic acest proces. Nu este un proces uşor, dar trebuie să-l facem şi mă bucură interesul acordat de ARB. Ar fi păcat să ratăm această oportunitate, mai ales că Romania traversează o perioadă destul de bună din punct de vedere economic. Avem o economie in creştere, cea mai mare din Uniunea Europeană, exporturile sunt la un nivel record, investiţiile străine directe au crescut cu 22,9%, producţia industrială s-a majorat cu 7,3% şi s-au creat peste 100.000 de noi locuri de muncă stabile, cu normă intreagă, in primele patru luni din 2017. Toate aceste lucruri se văd in creşterea nivelului de trai al oamenilor. Aştept cu deosebit interes concluziile evenimentului şi vreau să vă asigur din nou de intregul sprijin al Guvernului Romaniei. Vă mulţumesc!

