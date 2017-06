Participarea premierului Sorin Grindeanu la evenimentul “România și OCDE – Perspective actuale și viitoare”

Galerie foto Alocuțiunea premierului Sorin Grindeanu la evenimentul – Romania și OCDE – Perspective actuale și viitoare [Check against delivery] Sorin Grindeanu: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, stimați invitați, imi face o deosebită plăcere să particip astăzi la această conferință dedicată relației dintre Romania și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Felicit, in primul rand organizatorii. Este important că un asemenea eveniment are loc la inițiativa unor parteneri din mediul privat și academic. De asemenea, dați-mi voie să mulțumesc Băncii Naționale a Romaniei și domnului guvernator Isărescu pentru găzduire și pentru sprijin. Totodată, ii salut și pe reprezentanții, experții OCDE, cărora la mulțumesc că au dat răspuns invitației noastre, pentru că au manifestat toată disponibilitatea de a ne prezenta pe larg rolul şi instrumentele OCDE in domeniul politicilor economice, financiare, guvernanței corporatiste, a luptei impotriva corupției și a politicilor publice. Pentru Romania, este un moment important in istoria indelungată a relației noastre cu OCDE, un moment de maturitate și vizibilitate, mai ales de interes reciproc, cum sunt convins că va reieși pe parcursul conferinței de astăzi. Consolidarea relației Romaniei cu OCDE, clubul mondial al celor mai bune practici de dezvoltare economică, este o prioritate pentru Guvernul pe care il conduc. Romania este un partener recunoscut și relevant al OCDE, un contributor activ la dialogul specializat și regional in cadrul organizației. Am discutat despre toate aceste lucruri și cu secretarul general al OCDE, Angel Gurria, in convorbirea telefonică pe care am avut-o săptămana trecută. Romania a avut un progres constant, mult accelerat in ultimii ani, pentru a asimila instrumentele OCDE și a participat la scară largă la structurile de lucru ale organizației. Ne consultăm activ și suntem interesați să cooperăm mai indeaproape cu OCDE in numeroase domenii cheie cum ar fi politici macroeconomice, guvernanță corporatistă, liberalizarea fluxurilor de capital, migrație şi multe altele. Ne aflăm astăzi intr-un moment economic deosebit de favorabil, marcat de o creștere economică, potrivit Eurostat, de 5,6 ajustat sezonier, in primul trimestru din 2017. Avem cea mai mare creștere economică din UE. Mai mult, exporturile sunt la un nivel record, ceea ce denotă competitivitatea ridicată a produselor romanești. Din luna martie s-au exportat bunuri in valoare de 5,6 miliarde de euro, acesta fiind cel mai mare export lunar din istorie. De asemenea, in primul trimestru din anul 2017 investițiile străine directe au totalizat o valoare de 1,075 miliarde de euro, in creștere cu 22, aproape 23% față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Asta nu inseamnă că trebuie să ne relaxăm sau să ne culcăm pe o ureche, din contră, știm că trebuie să menținem acest ritm, și mai știm că această creștere trebuie să fie realizată in mod solid, sustenabil și responsabil. De aceea cred că e vital să facem reformele necesare prin asimilarea celor mai bune practici și standarde existente, iar aici OCDE este liderul cunoscut in materie de guvernanță economică globală cu care vrem să cooperăm. Am făcut deja, așa cum am spus, pași importanți in acest sens, vrem ca această dinamică să continue și să se amplifice. Romania este pregătită să demareze cat mai curand negocierile de aderare la OCDE. Statutul de membru la organizație va fi o reconfirmare a progresului economic pe care l-a inregistrat țara noastră, a nivelului său real de dezvoltare. Va insemna o administrație publică mai eficientă și mai adaptată la cerințele unei lumi globale. Credem cu tărie că acest lucru se poate intampla cat de curand, suntem conștienți de dificultatea procesului şi suntem dispuși să facem tot ce putem, tot ceea ce depinde de noi și in acest sens. Pentru acest lucru e nevoie nu doar de voința țării noastre, de voința Romaniei ci și de sprijinul partenerilor noștri externi, statele membre ale OCDE, pe care ne dorim să putem conta pentru a ne atinge acest obiectiv. Largul sprijin al mediului de afaceri, al Parlamentului, al BNR, al formatorilor de opinie din Romania, a mediului academic, cred că il putem constata, il puteți constata pe deplin astăzi. Vă doresc o dezbatere cat mai interesantă, aștept concluziile sale, vreau să vă asigur din nou de intregul sprijin al Guvernului Romaniei pentru o relație cat mai apropiată și reciproc avantajoasă dintre Romania și OCDE și pentru toți actorii, nu doar pentru Romania și pentru OCDE dar și pentru toți actorii care pot și doresc să participe la obiectivul nostru de aderare la organizație. Vă mulțumesc.

Comments

comments