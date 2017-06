Participarea premierului Sorin Grindeanu la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România

Galerie foto Declarații ale premierului Sorin Grindeanu, la Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene ​[Check against delivery] Sorin Grindeanu: Vă mulțumesc, domnule președinte Dragnea, domnule președinte Oprișan, doamnelor și domnilor, stimați invitați, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Trebuie să vă spun că sunt destul de emoționat. In primele luni ale acestui an, sigur am participat impreună cu domnul președinte Dragnea, cu doamna vicepremier Shhaideh, la evenimentele organizate de asociația municipiilor, de asociația orașelor, de asociația comunelor din Romania. Evenimentul dumneavoastră de astăzi este foarte important pentru că vine in linia dialogului pe care Guvernul și-l dorește cu autoritățile locale. Astăzi imi revăd prietenii din administrația locală. Este așa cum spuneam un sentiment special, pentru că am lucrat mulți ani in administrație, fie ca viceprimar sau ca președinte de consiliu județean. Nu am cum să uit că in urmă cu cateva luni eram alături de unii dintre dumneavoastră și făceam planuri ce să cerem Guvernului. Țin minte că eram impreună cu Marian Oprișan sau cu Ionel Arsene sau cu Gabi Zetea sau cu Radu Moldovan ca să ii numesc numai pe cațiva dintre colegii mei din PSD și făceam planuri pentru a dezvolta comunitățile noastre. Astăzi din poziția de premier ii ascult și pe președinții, bineințeles, PNL și UDMR. Am plecat din Timișoara, ca să fiu premier, pornind de la promisiunea clară că nu voi uita de unde am plecat, nu voi uita de problemele cu care mă confruntam impreună cu dumneavoastră. Trebuie să continuăm lucrurile bune pe care le-am inceput, cand am preluat guvernarea. Datele, așa cum amintea și domnul președinte Oprișan, pe primul trimestru, imi arată că mergem intr-o direcție corectă – o spune și Institutul National de Statistică, o spun și partenerii noștri internaționali. Avem cea mai mare creștere din UE, pe primul trimestru – 5,7. Producția industrială a crescut cu 7% și avem peste 100.000 de noi locuri de muncă in plus, in economie. Romania traversează acum o perioadă pozitivă din punct de vedere economic. Acest lucru trebuie să se simtă și in veniturile celor care muncesc in fiecare zi, precum și in stabilitatea mediului de afaceri. Dar pentru asta, trebuie să ne unim și să ne punem toată experiența pe care o avem, in slujba romanilor. S-a vorbit aici și Guvernul iși va oferi tot concursul, bineințeles, de intalnirile pe care trebuie să le avem, intalnirile și cu celelalte asociații a municipiilor, orașelor, comunelor, cu dumneavoastră, astfel incat și noi să participăm, să vedem in mod direct cum putem rezolva parte din, sau toate problemele pe care dumneavoastră le ridicați, să vedem care sunt soluțiile pentru a pune in aplicare proiectele de care au nevoie județele țării noastre, fie că vorbim de proiecte in infrastructură, in energie, dar și pentru stimularea investițiilor, pentru crearea de noi locuri de muncă. Eu cred că putem face asta, pentru că există foarte multă voință și energie din partea dumneavoastră. Există un lucru de care s-a vorbit mai devreme, care ne-ar putea duce mai aproape de ce ne propunem, și anume proiectul de descentralizare la care Liviu Dragnea a lucrat, in urmă cu cațiva ani, dar care, la un moment dat, a fost respins de către Curtea Constituțională. Au trecut cațiva ani de atunci, ani in care nu s-a mai intamplat absolut nimic. Suntem aici, in fața dumneavoastră, ca să vă spunem că nu avem de gand să lăsăm lucrurile așa. Soluțiile nu trebuiesc ingropate, alături de alte probleme. Descentralizarea este un proiect care poate și trebuie să funcționeze. Acesta este motivul pentru care noi am adoptat in Guvern, in urmă cu o lună, și am făcut un pas important, Strategia generală de descentralizare. Eu cred și noi credem că lucrurile vor funcționa mai bine, dacă vom aduce mai aproape de cetățean anumite instituții, și dacă vom transfera competențe care acum sunt administrate de la centru, păstrand doar aici, aici doar mecanismele de inspecție și control. In plus, aceasta ar fi o soluție pentru a salva și o bună parte din facilitățile care acum sunt in paragină și care acolo unde este cazul, ar putea fi transferate către autoritățile locale, și sunt exemple care imi vin rapid in minte, fie că vorbim de taberele școlare, sau de bazele sportive. De altfel, mă bucur că impreună cu colegii din Guvern, am reușit să rezolvăm o problemă care a generat, la randul ei, mari probleme, de-a lungul timpului și care ține de modul in care autoritățile locale au finanțat activitățile sportive. Știți foarte bine că am avut o lege ambiguă, care a dus la multe procese penale și probleme cu cei de la Curtea de Conturi. Lucrurile au fost corectate, in ultima ședință de Guvern, unde am modificat Legea educației fizice și a sportului, astfel incat autoritățile locale să poată finanța transparent activitățile sportive. Cred că de acum incolo, totul este clar și vom avea și rezultate mai bune, in acest domeniu. Doamnelor și domnilor, aveți deja măcar un an, unii dintre dumneavoastră, de experiență ca președinți de consilii județene. Unii dintre dumneavoastră, așa cum spuneam, sunteți la primul mandat, dar avem mulți colegi care au o vechime indelungată in administrația locală. Apropo de lucrul acesta, domnule Oprișan, mai e cineva in sală, cu experiență mai mare decat dumneavoastră, in această funcție? Cred că nu. Și nu l-am intrebat intamplător pe domnul Oprișan de acest lucru pentru că dansul, alături de Liviu Dragnea, și alți colegi din sală, au participat in 2008, la modificarea Legii alegerilor… Legii prin care erau aleși președinții de consilii județene. De anul trecut, alegerea se face din nou, după mulți ani, de către consilierii județeni. Nu vreau să deschid azi o Cutie a Pandorei, dar nu pot să nu mă intreb dacă merită să păstrăm acest sistem sau oare e mai bine să revenim la votul uninominal. Alegerea indirectă a președinților de consilii județene, ca și cum ai lega niște pietre de picioare și i-ai spune cuiva să alerge și să facă performanță. Poate că se antrenează bine cu pietrele la picioare, dar in niciun caz nu poate să alerge foarte, foarte bine și să facă performanță. Un președinte de consiliu județean nu poate să fie captiv unui vot politic, care se poate schimba oricand. Nu poate să stea la degetul mic al unora sau altora, ci să dea socoteală doar in fața cetățenilor care l-au ales. Astfel de autoritate poate fi, insă conferită doar printr-un vot direct și trebuie să ne gandim serios, e doar o temă, dacă nu cumva sistemul uninominal e mai benefic, atat pentru democrație, cat și pentru stabilitatea comunităților locale. De asemenea, știu și știm că zilnic, vă confruntați cu multe probleme. In continuare, faceți potecă la București, in continuare depuneți munți de documentație pentru fonduri europene pe care trebuie să le semnați filă cu filă, cel puțin asta a fost experiența mea in decembrie, ca fost președinte de consiliu județean, cand a fost termenul limită de depunere pe /…/ pe măsura 6.1, cred, drumuri județene și cand am semnat vreo două zile, filă cu filă, fiecare pagină, ceea ce nu este un lucru normal. Am discutat, impreună cu doamna vicepremier, cu doamna ministru Plumb, impreună și cu doamna Corina Crețu, cu reprezentanți ai Comisiei Europene, lucrurile sunt pe cale a fi rezolvate, unele dintre ele au fost deja simplificate, pentru că toată această birocratizare duce la foarte mult timp pierdut. De asemenea, sunt probleme, in continuare, cu modul in care se fac achizițiile publice. Trebuie să ieșim din acest cerc vicios, pentru că nu se pot bloca in continuare proiectele strategice de care Romania are nevoie, județele pe care le reprezentați, au nevoie cetățenii, in final, au nevoie de aceste proiecte. Pentru că, in toți acești ani, atunci cand nu ne-am impiedicat de urși, de exemplu pe tronsonul de autostradă dintre Lugoj și Deva, sau de castori, sau de broaște țestoase, de lilieci, avem contestatari de meserie – in ghilimele -, pe de altă parte, care, la randul lor, blochează proiecte importante, proiecte strategice – așa cum spuneam – pentru dezvoltarea comunităților. Trebuie să rezolvăm această problemă, o dată pentru totdeauna, și să schimbăm legea, dacă este nevoie, pentru că romanii nu mai pot inghiți la nesfarșit autostrăzi – ca să dau un exemplu – desenate cu carioca, pe tablă; trebuie să le vadă, trebuie ca aceste autostrăzi să existe. Investitorii vor să transporte ceea ce produc, mai repede și mai sigur; au nevoie de această infrastructură. Sunt angajamente ferme pe care noi le luăm, și ați văzut că ne ținem cea ceea ce ne-am angajat că vom face, in fața romanilor. Am onorat deja multe din lucrurile pe care am spus că le vom face, din programul PSD, și sunt increzător că tot ceea ce ne-am propus, lucrurile pe care dumneavoastră le cunoașteți, le vom face matematic, in ritmul pe care ni l-am asumat și ni l-am impus; și pentru care am fost votați, și pentru care programul a primit increderea. Totodată, am incredere că vom reuși impreună să facem aceste lucruri, pentru că văd in această sală oameni care ințeleg Romania la fel cum o ințeleg și eu, și doamna Shhaideh, și doamna Plumb, și Olguța, ca să dau – doamna Vasilescu, imi cer scuze! Ca să merg in aceeași linie; ca să dau exemplele din Guvern – și anume, că autoritățile locale trebuie să ia cele mai multe decizii in privința nevoilor pe care le au comunitățile pe care le conduc. Dar, pentru asta, trebuie și bani. Pentru asta, trebuie descentralizate și acele parghii care sunt generatoare de venituri pentru autoritățile locale. Au fost cateva lucruri pe care am ținut in mod special să vi le spun astăzi, am luat toate observațiile și tot ceea ce mi-ați inaintat din partea dumneavoastră, a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania, și toate lucrurile vor fi analizate, așa cum am făcut și pană acuma, cu foarte mare seriozitate, și vom incerca să le punem in practică. Vă mulțumesc! Declarații ale premierului Sorin Grindeanu după Adunarea Generală a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene ​[Check against delivery] Reporter: Cu domnul Sorin Grindeanu la dumneavoastră, in birou, despre ce ați discutat? Ați vorbit despre problemele din Guvern? Liviu Dragnea: Am discutat, in primul rand, despre intalnirea cu UNCJR-ul și despre Codul Administrativ; pentru că, in administrația locală sau pentru legislația din administrația locală incă mai este mult de muncă. Am discutat, in principiu, ca această lege, Codul Administrativ, să fie inițiativă parlamentară. O să ne intalnim și cu domnul Tăriceanu, să stabilim. De asemenea, despre Codul Finanțelor Publice Locale. Sunt două legi, practic, sunt două pachete de legi extrem de importante, și sigur că ne-am și pus de acord ce să le spunem colegilor de la UNCJR. Reporter: Evaluarea miniștrilor? Reporter: Deci nu ați făcut o analiză a miniștrilor. Liviu Dragnea: Nu o facem in zece minute. Reporter: /…/ Liviu Dragnea: Nu, n-a fost o oră și ceva. Mă rog, n-am cronometrat. Reporter: /…/ Liviu Dragnea: Da. Reporter: Ieri spuneați, totuși, că veți face o analiză; și că veți discuta și cu domnul Sorin Grindeanu, dar și cu domnul Tăriceanu… Liviu Dragnea: Eu știu exact ce am spus, pentru că am proprietatea cuvintelor. V-am spus, in partea a doua a săptămanii, lucru care se va și intampla. Reporter: Deci urmează să aveți o ședință de coaliție in zilele următoare. Liviu Dragnea: Chiar intalnire. Reporter: Cu domnul Tăriceanu, ieri, ați abordat acest subiect? Liviu Dragnea: Așa, tangențial. Am discutat altceva cu domnul Tăriceanu, ieri, in principal. Reporter: Domnule Grindeanu, este nevoie de o remaniere a Guvernului, de un suflu nou in Executiv? Sorin Grindeanu: Am mai răspuns la intrebarea asta, și eu, și domnul președinte Dragnea, și alții. O să vedem in a doua parte a săptămanii și o să analizăm, așa cum v-a spus și domnul președinte Dragnea, fiecare minister in parte, și o să vedeți deciziile, in mod sigur. Reporter: Spuneați că unora le fuge pămantul de sub picioare. La cine vă refereați? Sorin Grindeanu: La opoziție, bineințeles. Reporter: Guvernul are in continuare 3-0? Sorin Grindeanu: Da. Și s-ar putea să crească scorul. Dar aici nu vorbim de individualități. E vorba de o echipă. Și echipa e formată și din echipa guvernamentală, și din coaliție; coaliția care susține acest guvern. Și, in acest moment, e 3-0; și eu cred că va crește scorul. Reporter: Domnule premier, legea salarizării a primit deja votul in plenul Senatului, insă, față de cum a fost trimis el către Parlament, a fost scos acel articol prin care erau inghețate pensiile speciale. Aveți de gand ca inghețarea pensiilor speciale să fie inclusă in programul de convergență pe care Guvernul il are? Sorin Grindeanu: Noi am dat avizul, așa cum dumneavoastră știți foarte bine, in Guvern, cu observații; observații care au venit din partea mai multor ministere, printre care și Ministerul Muncii. Tot ceea ce s-a intamplat in Senat, fără a intra in detalii, are susținerea Guvernului; fie că vorbim de pensii sau de anumite reglaje, care fie au fost făcute in Senat sau vor fi făcute in Camera Deputaților. Ceea ce este important este că i-am rugat, atat pe ministrul Finanțelor, cat și pe ministrul Muncii, doamna Olguța Vasilescu, să fie prezentă, cu echipele din cele două ministere, să fie prezenți in dezbaterile din comisii, in ceea ce se discută in plen, astfel incat Guvernul să-și spună punctul de vedere. Și au fost prezenți in dezbaterile din comisii; și vor fi, și-n continuare, la Camera Deputaților. Asta le-am cerut in Guvern. Mulțumim! Reporter: Intrebarea mea era dacă … Reporter: Dacă ne dați și nouă o reacție, deficitul… Sorin Grindeanu: Păi cred că ar fi mai bine să ii intrebați pe cei dinaintea Guvernului pe care il conduc, pentru că se referă la ceea ce s-a intamplat in anul 2016, cand cu toate că nu au existat mari investiții in Romania, cu toate că lucrurile au mers așa cum au mers și cum au văzut romanii că au mers, și cu toate acestea s-a ajuns la ceea ce știți și dumneavoastră, in jurul lui 3… un pic peste 3 pe deficit. Noi ne-am luat angajamentul că vom avea și vom menține aceste lucruri conform lucrurilor asumate impreună cu partenerii noștri din Comisia Europeană și ne vom ține de cuvant. Punct. Liviu Dragnea: Numai puțin … Dar, de fapt… Numai puțin, numai puțin. Calm. De fapt, ce a spus Comisia? Puteți spune dumneavoastră? Reporter: Comisia are o recomandare de reducere a cheltuielilor și pentru 2017 cu 0,5% din PIB, iar in privința lui 2016, că s-a depășit acea țintă de 3%. Liviu Dragnea: Bun. Asta domnul Juncker poate să vorbească cu domnul Cioloş foarte bine, că se intalnesc foarte des. Cand state mari au sărit peste deficitul de 3%, nu a fost nicio reacție de la Comisia Europeană. In Romania, cand nici măcar nu se pune problema să depășim deficitul de 3%, ne tot arată cartonașe galbene sau ne atenționează. Programul de guvernare va fi pus in practică, deficitul nu va fi depășit. In schimb, vrem să fim lăsați să dezvoltăm Romania. Toate aceste semnale, care sunt date, bazate nu știu pe ce, din punctul meu de vedere, sunt profund incorecte, cele care vin de la Comisia Europeană. Nu cred că așa trebuie procedat cu un stat membru, chiar dacă este vorba de Romania. Reporter: Va exista un răspuns din partea noastră? Liviu Dragnea: E posibil. O să am o intalnire chiar azi cu domnul Tăriceanu, o să discutăm și cu domnul prim-ministru, pentru că din punctul meu de vedere, nu e corectă această abordare. Adică, totuși Romania este un stat membru cu drepturi depline. Cifrele economice, cifrele, indicatorii macroeconomici arată foarte bine, in schimb tot primim tot felul de ingrijorări. De ce? Anul trecut a fost liniște și pace, cand Romania o luase in jos foarte tare. Reporter: Se poate ajunge la o poziție comună, o scrisoare către… Liviu Dragnea: O să vedem. Reporter: Domnule premier, nu mi-ați răspuns. Inghețarea pensiilor speciale va fi inclusă in programul de convergență? Sorin Grindeanu: Eu cred că v-am răspuns. Ceea ce s-a intamplat cu programul de convergență, cu tot ceea ce știți, a fost adoptat in ședința de guvern, dar tot lucrurile astea se inscriu și in ceea ce spunea domnul președinte. Anul trecut, liniște. O secundă, un moment nu am auzit nici eu, nici romani nu au auzit de aceste temeri legate de depășiri și uite că s-au depășit, și acum tragem foloasele a ceea ce s-a intamplat anul trecut. S-a depășit acest deficit fără a se intampla, și subliniez, fără a se intampla investiții majore, a incepe proiecte majore in Romania și acesta este un lucru extrem de grav.

