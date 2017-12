Participarea premierului Mihai Tudose la reuniunea cvadrilaterală Serbia – Bulgaria – Grecia – România

Galerie foto Declarații de presă susținute de premierul Mihai Tudose după reuniunea cvadrilaterală Serbia – Bulgaria – Grecia – Romania Dle preşedinte, stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor, incep prin a mulţumi şi eu din suflet gazdelor, dlui preşedinte şi poporului său. Intreba dl preşedinte cum ne-am simţit? Răspunsul a fost: ca acasă. Şi aşa s-au simţit şi am inţeles de la colegii care au vizitat Serbia că au intrat in contact cu poporul sarb şi nu numai de acum, ci in ultimii ani, zeci de ani, s-au simţit totdeauna primiţi ca acasă. N-am să repet proiectele pe care le-au prezentat deja colegii mei, o să punctez doar cateva lucruri. Vorbim despre integrarea Serbiei in UE? Aceasta o facem noi. Graniţele Serbiei cu UE sunt reprezentate de noi: de Grecia, de Bulgaria, de Romania. Integrarea Serbiei se face prin infrastructura comună, prin schimburile culturale, prin studenţii sarbi care invaţă la Timişoara, prin construcţia de drumuri, de autostrăzi, de infrastructură energetică, de infrastructură de IT, apoi aderarea efectivă rămane doar o formalitate la care ne-am angajat toate cele trei ţări ale UE prezente aici să sprijinim cat putem Serbia şi nu neapărat, poate nu – sprijinit e cuvantul, ci de a-i uşura şi de a-i facilita, atat pe preşedinţia bulgară, cat şi apoi, in 2019, pe preşedinţia romană, tot ceea ce inseamnă ajutor şi indrumare pentru această oficializare a statutului Serbiei faţă de UE. De asemenea, mulţumesc incă o dată iniţiatorului acestui demers, fiindcă toate cele patru ţări au probleme. Constatăm că nu există nicio problemă de netrecut şi la fiecare problemă există chiar mai multe soluţii, iar ceea ce reuşeşte să facă acest gen de intalnire este să armonizeze soluţiile, să avem toate cele patru ţări aceeaşi soluţie şi, mai mult, aseară, in discuţii, am stabilit ca de acum la intalniri să participe, sau cu ocazia intalnirilor, să participe şi miniştrii de profil ai celor patru ţări, că e vorba de transporturi, că e vorba de infrastructură, că e vorba de energie, de afaceri externe sau miniştrii de interne, fiindcă o altă problemă comună o reprezintă fenomenul migraţiei. In acest sens sunt onorat să anunţ că ceilalţi trei colegi ai mei şi prieteni au acceptat invitaţia ca următoarea intalnire să aibă loc la inceputul lunii martie in Bucureşti, urmată apoi, inţeleg, de, dacă zic bine, Alexis, de mai in Grecia, urmand ca aceste intalniri să nu mai devină, sper, un fapt extraordinar prin simpla intalnire, ci să devină extraordinare rezultatele acestor intalniri. Incă o dată, mulţumesc, dle preşedinte Vukic, mulţumesc poporului sarb, mulţumesc celor doi prieteni pentru oportunitatea de a ne afla astăzi aici şi de a lua decizii care, sper eu, să influenţeze in mod hotărator şi in bine cetăţenii şi popoarele noastre. Vă mulţumesc incă odată! ⃰ ⃰ ⃰ Reporter: Bună ziua. O intrebare şi pentru dvs., domnule preşedinte. Pentru că vorbeaţi de pace şi stabilitate, pe plan internaţional au avut loc mai multe discuţii aprinse in urma anunţului făcut de preşedintele american, Donald Trump, privind recunoaşterea Ierusalimului ca fiind capitala Israelului, au fost reacţii aprinse din partea organizaţiei Hamas, care a cerut a treia intifadă, iar Al Qaeda indeamnă la război. Ce potenţial de război, de conflict armat poate exista pornind de la această situaţie, mai ales in lumina ultimelor evenimente din Liban şi cum pot fi afectate ţările noastre aici, in Balcanii de Vest şi, de ce nu, in blocul comunitar? Mulţumesc. Mihai Tudose: Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai există conflicte indepărtate şi conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zonă care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranţa cetăţenilor noştri reprezintă o preocupare. Ne manifestăm ca şi guvern al Romaniei aceeaşi poziţie de a fi implicaţi alături de partenerii din Uniunea Europeană, solidari, şi cu partenerii din NATO pentru orice efort care duce la stabilitate şi securitate in zonă.

