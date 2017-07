Participarea premierului Mihai Tudose la recepția organizată cu prilejul Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii

Galerie foto Mesaj al premierului Mihai Tudose cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite ale Americii – Celebrăm astăzi Ziua Independenței Statelor Unite ale Americii, un bun prilej de reafirmare a legăturilor puternice și durabile dintre Romania și SUA. Relația dintre țările noastre este astăzi mai solidă ca oricand, fiind fundamentată de cei peste 135 de ani de relații diplomatice, dintre care 20 de ani de Parteneriat Strategic, pe care ii vom aniversa la 11 iulie 2017. Bazat pe respectarea valorilor comune transatlantice – democrație, libertăți individuale, stat de drept – vitale in consolidarea democratică a Romaniei, Parteneriatul Strategic trebuie să-și mențină rolul esențial pe care il joacă in aprofundarea relațiilor noastre politice, militare și economice. Totodată, dimensiunile militară și de securitate răman prioritare in relația bilaterală și sunt puse in valoare de Romania ca membru al NATO. Devotamentul statului roman față de stabilitatea regională este demonstrat și reintărit prin investițiile asumate in domeniul apărării, cu alocarea a 2% din PIB. In plus, multitudinea operațiunilor la care Romania ia parte arată angajamentul față de partenerul nostru strategic in asigurarea securității regionale și globale. Mai mult, relația dintre Romania și SUA are o dimensiune economică, pe care cele două state o vor aprofunda in mod concret. Romania trebuie să fie o destinație pentru comunitatea de afaceri din SUA, intens promovată prin reuniuni de anvergură, precum Consiliul de Afaceri Romano-American și viitorul forum economic Trade Winds, din luna octombrie, organizat de Departamentul Comerțului al Statelor Unite ale Americii, cu participarea a peste 100 de companii americane. Romania va rămane prieten și aliat al Statelor Unite. Guvernul Romaniei va acționa pentru intensificarea cooperării bilaterale cu SUA, in toate dimensiunile Parteneriatului Strategic. Sunt convins că angajamentul de extindere a parteneriatului pe domeniile economic, comercial și investițional, comunicații și tehnologia informației, energie, inovare, cultură și educație va dobandi forme concrete in cel mai scurt timp. La mulți ani Statelor Unite ale Americii! La mulți ani cetățenilor americani din toată lumea și comunității romanești din America! Mihai Tudose, Prim-ministru al Romaniei

