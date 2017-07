Participarea premierului Mihai Tudose la evenimentul de anunț al investiției Philip Morris International în România, “Together for Romania”

Galerie foto [Check against delivery] Mihai Tudose: Doamnelor și domnilor, suntem aici, impreună cu domnul ministru de Finanțe, domnul Ionuț Mișa, tocmai pentru acea noțiune pe care a folosit-o Christos la inceputul discursului, declarație – statement, sună mai bine in engleză. Ceea ce a făcut compania Philip Morris in Romania, de fapt intărește un lucru care a inceput să fie recunoscut, Romania este o țară atractivă pentru investiții si investiții mari. Este o declarație și pentru investitorii care se află deja in Romania, in ceea ce privește stabilitatea Romaniei, atractivitatea pentru investiții, dar și pentru potențialii investitori, deoarece companiile mari se urmăresc unele pe altele. Iar ceea ce a făcut această companie in Romania poate fi și va fi, sunt sigur, un exemplu pentru alți investitori. In fapt, 300 de noi angajați, 500 de milioane de euro investiție, export din Romania, o companie de renume, eu cred că este suficient ca eu să vă mulțumesc că ați ales Romania și să vă doresc succes in continuare și să fiți in continuare un exemplu demn de urmat pentru alți investitori. Vă mulțumesc frumos. Declaraţii de presă ale premierului Mihai Tudose după participarea la evenimentul de anunț al investiției Philip Morris International in Romania, – Together for Romania [Check against delivery] Reporter: Ce vreți să faceți pentru polițiștii din Romania? Mihai Tudose: In urma discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor, avem cateva lucruri de făcut – imbunătățirea condițiilor de muncă, o reparaţie morală, dacă vreţi, cu toate că vine tarziu, după opinia mea, şi care se va concretiza in reluarea discuţiilor pe tema statutului poliţistului şi să să incercăm să indrepăm cateva lucruri pe parte financiară. Reporter: /../ domnul Bodog, ministrul sănătăţii. Mihai Tudose: Domnul Bodog, nu ştiu dacă s-a intors, dar ieri sigur a fost la Londra pentru a continua demersurile privind relocarea Agenţiei Europene a Medicamentului, il aştept astăzi să vorbim pe această temă. Reporter: Domnule premier, ministrul Carmen Dan spunea ieri că nu are susţinere financiară, pentru că altfel nu ar mai exista acel deficit de 20 de mii de persoane, care este in creştere, există riscul să crească. Chiar nu are susţinere financiară? Cum stau lucrurile? Mihai Tudose: Nu poţi să angajezi zeci de mii de oameni dintr-o dată. Găsim soluţii, v-am spus şi ieri, am spus unor colegi de-ai dumneavoastră ieri. Incercăm să găsim o soluţie pentru a angaja promoţia din 2018, de anul acesta, şi să vedem la rectificare in ce măsură… Deci, nu pot fi angajaţi 20 de mii de oameni dintr-o dată, dar putem să avem un plan in acest sens. Reporter: Dar acest statut al poliţistului cel mai devreme s-ar putea pune in aplicare in luna octombrie. Pană in luna octombrie ce fac poliţiştii? Mihai Tudose: Poate nu inţelegem despre ce vorbim. Statutul poliţistului inseamnă şi drepturi de uz de armă, nişte pedepse pentru ultraj, da! Asta poate fi pus şi de maine. Reporter: Doamna Carmen Dan spunea… Mihai Tudose: Am inţeles. Atunci intrebaţi-o pe doamna Carmen Dan! Eu vă spun că va fi pus in operă imediat după ce vom termina discuţiile şi cu partea reprezentată de sindicate, dar şi pe linie de justiţie, fiindcă trebuie corelate anumite lucruri cu Codul Penal. Reporter: /…/ pentru rectificare la Ministerul de Finanţe. Aveţi… Mihai Tudose: Domnul ministru de finanţe este pe aici. Se lucrează la echilibrare. Reporter: /…/ rectificare, că sunt probleme. O să fie una negativă. Există şanse să fie rectificare negativă? Mihai Tudose: De unde aţi scos-o cu negativa? Reporter: Vă intreb dacă este posibil. Mihai Tudose: Este posibil orice. Eu vă spun că va fi o rectificare pozitivă. Reporter: Aţi mai avut discuţii in ceea ce priveşte taxa de solidaritate şi care ar fi concluzia pană acum? Mihai Tudose: Concluzia, astăzi, este că putem s-o trecem la discutate şi uitate. Reporter: Fostul premier Sorin Grindeanu afirma că i s-a sugerat cand era premier să adopte prin ordonanţă de urgenţă Fondul suveran de dezvoltare şi investiţii. Cum vedeţi acest proiect? Va fi adoptat prin ordonanţă de urgenţă? Mihai Tudose: Nu, va fi adoptat prin Parlament. Reporter: Aţi avut vreo discuţie cu fostul premier pe tema asta? Mihai Tudose: Nu, dar şi atunci, eu de cand ştiu subiectul, numai aşa a fost vorba, de adoptat in Parlament. Este un lucru mult prea important. Reporter: Care ar fi motivul pentru care renunţaţi şi la această taxă de solidaritate şi dacă aveţi in vedere alte măsuri ca să creşteţi veniturile la buget? Mihai Tudose: Nu vom avea nicio măsură care să apese pe bugetul populaţiei. Reporter: Să inţelegem că simulările pe taxa de solidaritate…? Mihai Tudose: Erau prea puţin pentru a face ceva şi prea mare deranjul, dacă vreţi. Reporter: Aveţi in vedere şi alte măsuri pentru a creşte… Mihai Tudose: Tocmai v-am spus că deocamdată nu, şi nu avem alte măsuri in ceea ce priveşte taxe şi impozite pentru populaţie. Reporter: Dar trecerea contribuțiilor sociale de la angajator in sarcina angajatului? Mihai Tudose: Eu nu ştiu de unde tot scoateţi lucrul acesta! Spuneţi-mi şi mie cine v-a spus dumneavoastră că cele două… Reporter: O parte dintre ele sunt in programul de guvernare. Mihai Tudose: Nu, ele vor rămane pe modelul actual. Toate taxele de genul acesta, CAS, CASS, vor fi plătite de angajator, fiindcă altfel riscăm… Reporter: Şi anul viitor? Mihai Tudose: Doamnă, şi anul viitor. Reporter: Cum arată execuţia la şase luni? Mihai Tudose: Nu foarte bună. Nu foarte bună. A fost un blocaj imens. V-am spus, campion este… Reporter: /…/ deficitul il ştiţi sau…? Mihai Tudose: Nu vreţi să vorbim mai tarziu un pic. O să public astăzi… Şi vi-l spun eu intai? Lăsaţi-l pe ministrul de finanţe. Reporter: /…/ Mihai Tudose: Incepusem, dar dumneavoastră puneţi zece intrebări deodată și nu vreau să vă dezavantajez. Reporter: L-aţi dat deoparte de la şefia ANAF şi l-aţi recuperat ca vicepreşedinte ANAF. Care a mai fos rostul schimbării, din moment ce… Mihai Tudose: Deoarece ca preşedinte ANAF trebuia să coordoneze şi Antifrauda şi Vama, unde n-am fost mulţumit. Trebuia să ia nişte măsuri in numele ANAF. Acolo unde este, pe segmentul pe care este acum, sper că face treabă, dacă nu vom face din nou, peste o lună, o evaluare pentru toţi cei cinci. Reporter: Pe ce segment, că doar este specificat că va fi vicepreşedinte… Mihai Tudose: Este pe colectare fiscală. Reporter: Deci după două luni aţi spus că veţi face o evaluare… Mihai Tudose: Nu, după o lună. Reporter: Şi in cazul in care… Mihai Tudose: Este valabil de la nivelul preşedintelui ANAF pană la vicepreşedinţi. Nu avem… Reporter: Aveţi măsuri concrete? Mihai Tudose: Da, avem măsuri concrete, da. Iertaţi-mă dacă nu vă spun acum ce va face Vama astăzi sau maine, că nu cred că acesta este cazul. Vă mulțumesc!

