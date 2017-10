Participarea premierului Mihai Tudose la deschiderea Business Development Conference, eveniment din cadrul misiunii comerciale Trade Winds 2017

Galerie foto Discursul premierului Romaniei, Mihai Tudose, la Trade Winds Mihai Tudose: Distinși membri ai corpului diplomatic, doamnelor și domnilor, vă doresc și vorbesc din inimă, bine ați venit in Romania! Sper că ați venit să rămaneți in Romania, bineințeles pentru afaceri, și sperăm ca o mare parte din afacerea dumneavoastră să fie aici de durată. Stimați participanți, Romania este una dintre cele mai mandre națiuni din Uniunea Europeană astăzi, cand ne mandrim cu cea mai mare rată de creștere economică. Ne mandrim, pe langă apartenența europeană și parteneriatul cu Uniunea Europeană și cu NATO și cu aniversarea a 20 de ani de Parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. Avem in Romania foarte multe de oferit, de la potențial in zona de agricultură pană la potențial extraordinar in industria high-tech, in IT, trecand prin producția industrială unde, din nou, ne mandrim cu o creștere de 8% a producției industriale față de anul trecut. Sunt convins că prezența in Romania a unor firme americane, a unor afaceri americane de renume mondial – și aș enumera doar ceea ce s-a intamplat in ultimele luni, impreună cu excelența sa, domnul ambasador Klemm, am fost impreună cu Ford, Raytheon, cu General Dynamics, cu Bell Helicopter, fără să-i nedreptățesc pe ceilalți am dat doar cateva nume dintre cei care au fost in ultimele două luni la guvern sau impreună, guvern-ambasadă. Sunt convins că prezența in Romania a acestor mari firme americane, care au venit și au investit, au făcut transfer tehnologic, reprezintă un bun exemplu și o declarație, practic, a mediului de afaceri american pentru Romania. Cred că eforturile dumneavoastră, eforturile Departamentului de Stat pentru Comerț, le mulțumesc și pe această cale, eforturile Ambasadei SUA in Romania, personal domnului Hans Klemm, eforturile făcute de colegii mei din Guvern, vor avea rezultate, iar poate, de ce nu, peste alți 10 ani să facem o intalnire de bilanț cand să ne amintim cu drag de acest eveniment major in viața economică a Romaniei, in relațiile cu Statele Unite ale Americii, un moment de bilanț unde să fim mandri de ceea ce am inceput să realizăm astăzi. Vă mulțumesc mult de tot că sunteți aici și vă urez succes! *** COMUNICAT DE PRESĂ Premierul Tudose: Romania are foarte multe de oferit in domeniul economic Premierul Mihai Tudose a participat astăzi la sesiunea de deschidere a Business Development Conference, desfășurată in cadrul Trade Winds 2017, cea mai amplă misiune comercială guvernamentală din istoria regiunii Europei de Sud-Est. Romania este astăzi una dintre cele mai mandre națiuni din Uniunea Europeană. Ne mandrim cu cea mai mare rată de creștere economică, cu parteneriatul cu Uniunea Europeană și cu NATO, precum și cu aniversarea a 20 de ani de Parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii. Avem in Romania foarte multe de oferit, de la potențial in zona de agricultură, pană la potențial extraordinar in industria High-Tech, in IT, producția industrială unde, din nou, ne mandrim cu o creștere de 8% față de anul trecut, a declarat prim-ministrul Mihai Tudose. Șeful Executivului a salutat prezența in Romania a unor companii americane de renume mondial, precum Ford, Raytheon, General Dynamics, Bell Helicopters, care au investit, au făcut transfer tehnologic, și a apreciat că reprezintă un bun exemplu și o declarație a mediului de afaceri american pentru Romania. De asemenea, premierul Tudose și-a exprimat convingerea că acest eveniment major in viața economică a Romaniei – desfășurarea Trade Winds 2017 la București – va avea rezultate concrete pe termen lung. Guvernul Romaniei, in parteneriat cu Departamentul Comerțului din SUA, a organizat Business Development Conference, in cadrul Trade Winds 2017, la București, in perioada 18-20 octombrie. Trade Winds este o misiune comercială americană al cărei scop este să pună in legătură companiile americane și străine in vederea creării de parteneriate de afaceri. Peste 100 de companii americane au venit la București și au avut contacte cu peste 215 companii romanești, prilej pentru aceste firme să dezvolte proiecte comune. Inițiativa Departamentului Comerțului al SUA de a organiza cea de-a 10-a ediție a Trade Winds in Romania și in alte patru state din Europa de Sud-Est – Bulgaria, Croația, Grecia și Serbia – demonstrează importanța pe care Administrația SUA o acordă acestei regiuni și, in mod special, țării noastre. Guvernul Romaniei a abordat cu importanța cuvenită acest forum economic de amploare și a oferit sprijin Ambasadei SUA și a Commerce Department.

