Participarea premierului Mihai Tudose la Congresul Național CNSRL Frăția

Declarații susținute de premierul Mihai Tudose, după participarea la Congresul Național CNSRL Frăția Am venit azi, impreună cu domnul viceprim-ministru Ciolacu la cea mai mare confederație sindicală CNSRL Frăția din două motive: unu- pentru a le mulțumi pentru ajutorul pe care ni l-au acordat in rezoltarea cat mai multor situații specifice din cadrul sindicatelor pe care le reprezintă; și doi- pentru a-i asigura in continuare de toată deschiderea noastră in tot ceea ce inseamnă dezvoltarea Romaneii și un trai mai bun pentru oameni. Concluziile, din punct de vedere sindical, cred că vi le spun liderii lor. Mai mult, dacă domniile lor acceptă, le-am propus un acord intre Guvern și CNSRL Frăția, prin care să instituționalizăm acest schimb permanent de informații și de lucru pentru oameni. Reporter: Se renunță la aceste proteste /…/? Mihai Tudose: Nu mă intrebați pe mine dacă se renunță la proteste /…/ Reporter: /…/? Mihai Tudose: După cum ați observat, in ultima săptămană, o mulțime de multionaționale, de companii foarte mari au anunțat deja public că nu vor micșora salariile nete.

