Participarea premierului Mihai Tudose la Comitetul interministerial de analiză și eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului

Galerie foto Premierul Mihai Tudose: Este imperativ să avem in vedere eficientizarea, raționalizarea și economia in cheltuirea banului public Premierul Mihai Tudose a coordonat prima reuniune a Comitetului interministerial de analiză și eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului, care a avut loc astăzi, la Palatul Victoria. Suntem cu toții conștienți de responsabilitatea pe care o avem in cheltuirea banului public. De aceea, este imperativ să avem in vedere trei cuvinte cheie: eficientizare, raționalizare, economie, a subliniat șeful Executivului. Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa, a precizat că prin intermediul Comitetului se va realiza o mai bună comunicare inter-ministerială și o cunoaștere mai detaliată a proiectelor, astfel incat fondurile alocate pentru finanțarea acestora să fie cat mai eficient cheltuite și in termenele stabilite. La nivelul Comitetului s-a stabilit inceperea unui proiect pilot privind achiziția centralizată de medicamente și materiale sanitare, urmare a consultărilor care au avut loc in ultima perioadă intre Ministerele Sănătății și Finanțelor. Aplicarea acestui proiect pilot are scopul să reducă cheltuielile publice și urmează să fie extins și la nivelul altor ministere. Comitetului interministerial de analiză și eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului va avea in continuare reuniuni periodice. La ședința de astăzi au mai participat vice-premierul Sevil Shhaideh, miniștrii Liviu Pop, Doina Pană, Florian Bodog, secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc, reprezentanți ai ministerelor care fac parte din acest Comitet. Informații suplimentare: Comitetul interministerial de analiză și eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului a fost constituit prin Decizia nr. 397/2017 a Prim-ministrului, in vigoare incepand cu 10 mai. Comitetul este condus de prim-ministru, in calitate de președinte, iar ministrul Finanțelor Publice este vicepreședinte. Comitetul are ca obiectiv susţinerea la nivel politic a activităţii specifice analizelor de eficientizare a cheltuielilor publice, care să asigure alocarea banilor publici pentru priorităţi din politici, cheltuirea lor in mod eficient şi responsabil şi obţinerea rezultatelor scontate in urma acestor cheltuieli, cu păstrarea sustenabilităţii fiscal – bugetare in ansamblul său. Din această structură fac parte reprezentanți ai următoarelor ministere: Ministerul Finanțelor Publice; Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene; Ministerul Mediului; Ministerul Economiei; Ministerul Sănătății; Ministerul Transporturilor; Ministerul Apelor și Pădurilor; Ministerul Muncii și Justiției Sociale; Ministerul Educației Naționale; Secretariatul General al Guvernului.

