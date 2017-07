Participarea premierului Mihai Tudose la Comitetul de Coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene

Galerie foto Premierul Mihai Tudose: Relocarea la București a Agenției Europene pentru Medicamente rămane un obiectiv prioritar pentru Guvern Prim-ministrul Mihai Tudose a cerut Ministerului Sănătății și Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, in calitate de instituţii responsabile cu pregătirea dosarului de candidatură a Romaniei pentru relocarea, la București, a Agenției Europene pentru Medicamente, să continue munca susținută in vederea finalizării acestui dosar astfel incat să fie depus pană la termenul agreat la nivel European, 31 iulie 2017. Șeful Executivului a făcut această solicitare in cadrul reuniunii Comitetului de Coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene care a avut loc astăzi, la Palatul Victoria. Pregătirea corespunzătoare a dosarului de candidatură pentru ca Romania să găzduiască sediul Agenției Europene pentru Medicamente a fost și este in continuare un obiectiv prioritar asumat de Guvern, iar calendarul pentru depunerea candidaturilor impune un ritm accelerat de pregătire. Doresc să prezentăm un dosar de candidatură consistent, care să evidențieze că Romania este pregătită și merită să găzduiască o agenție europeană, a declarat premierul Mihai Tudose. Șeful Executivului a făcut apel la toate instituțiile implicate in pregătirea dosarului de candidatură să acorde sprijinul necesar in vederea evidențierii avantajului competitiv al ofertei Romaniei pe toate domeniile de interes, avand in vedere interesul crescut in randul statelor membre pentru găzduirea acestei agenții europene. Nu in ultimul rand, o sarcină importantă va fi promovarea activă a candidaturii Romaniei, prin asumarea obiectivului la nivelul fiecărei instituţii in parte. Pregătirea preluării de către Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene a fost, de asemenea, analizată in cadrul reuniunii. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a subliniat că este important ca fiecare instituție să se incadreze in calendarul acțiunilor asumate pentru asigurarea unui mandat de succes al Romaniei.

