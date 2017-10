Participarea premierului Mihai Tudose la ceremonia de semnare a contractului de finanțare pentru modernizarea și reabilitarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, investiție de aprox. 121 milioane lei, din care 88 milioane lei fonduri nerambursabile

Alocuțiunea premierului Mihai Tudose la ceremonia de semnare a contractului de finanțare pentru modernizarea și reabilitarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Maria Iași, investiție de aprox. 121 milioane lei, din care 88 milioane lei fonduri nerambursabile [Check against delivery] Dragi colegi, domnilor miniștri, domnule președinte, Este un moment care cred că va rămane un reper pentru ceea ce inseamnă inceputul guvernării PSD, un moment de reper pentru viața medicală a Iașiului și a Moldovei. Vorbim despre o investiție de peste 121 de milioane de lei numai in reabilitarea unui spital – care are cațiva anișori, destui – la standarde moderne, la care se vor mai adăuga, in etapa a doua, dotările medicale. Spitalul are 600 de paturi acum și va deservi peste 600 de copii – deci, o investiție intr-un spital de pediatrie. Nu facem altceva decat să rămanem consecvenți in ceea ce am promis la inceputul guvernării, cu prioritățile noastre, adică sănătatea, educația și infrastructura. Pe infrastructură, săptămana viitoare, vă invităm la un alt eveniment la fel de important pentru o anumită zonă a țării, nu vă strict surpriza, o investiție majoră, tot pe fonduri europene, in infrastructură rutieră. Succes, domnule președinte, felicitări domnule ministru, este un bun inceput. Urmează spitalele regionale, din care unul va fi, din nou, tot la Iași. Felicitări și domnului ministru al Sănătății. Succes in continuare!

