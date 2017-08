Participanții la Programul de Internship al Guvernului organizează Cupa Tinerilor Interni ediția a III-a

In perioada 5-6 august 2017, stagiarii din cadrul Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei vor participa la cea de-a III-a ediție a Cupei Tinerilor Interni, acțiune care se va desfășura in cadrul Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei, cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului și al Federației Romane de Fotbal. Sub deviza – Dăm startul schimbării, internii din cele 51 de instituții-gazdă ale Programului Oficial de Internship al Guvernului Romaniei vor concura in cadrul mai multor discipline sportive de echipă, cat și individuale, printre care: fotbal, baschet, tenis de masă, badminton etc. In plus, in cadrul ediției din acest an, celor 100 de interni din București li se vor alătura absolvenţii ediţiilor anterioare ale Programului, și, in premieră, și participanții la programele de internship organizate in judeţul Maramureș. Astfel, tinerii stagiari vor avea oportunitatea de a socializa, de a consolida reţeaua de tineri performanţi reuniţi de Programul InternshipGovRo și vor putea să facă schimb de bune practici in ceea ce privește administrația publică. Astfel, tinerii vor demonstra că ii unește nu doar dorința de implicare in procesul administrativ, ci și apetența pentru competiție constructivă și lucru in echipă. Evenimentul se integrează in ansamblul acțiunilor menite să marcheze Ziua Internaţională a Tineretului, reunite in cadrul Programului InternshipGovRo sub denumirea – Săptămana Tineretului.

