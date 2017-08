Oportunitățile de colaborare în domeniul apărării între România și Lockheed Martin, discutate de premierul Mihai Tudose și reprezentanți ai companiei americane

Premierul Mihai Tudose a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegație a Lockheed Martin, companie americană de securitate aerospațială, specializată in cercetarea, proiectarea, dezvoltarea, fabricarea, integrarea şi susţinerea sistemelor tehnologice avansate la nivel global. Discuțiile dintre cele două părți s-au axat pe oportunitățile de cooperare in domeniul industriei de apărare, avand in vedere experiența Lockheed Martin in dezvoltarea de tehnologii la cele mai inalte standarde și interesul Romaniei de a revoluționa sectorul producției naționale de tehnică și echipamente militare, in parteneriat cu actorii strategici de pe piață. Reprezentanții companiei americane au subliniat dezideratul Lockheed Martin de a se poziționa ca partener strategic al Romaniei in domeniul apărării, discuțiile cu partea romană urmand să continue la nivelul ministerelor de resort. Intalnirea de astăzi a fost precedată de o intrevedere care a avut loc ieri, la Ministerul Apărării Naționale, intre ministrul Adrian Țuțuianu și reprezentanții Lockheed Martin. Din delegația Lockheed Martin prezentă astăzi la Palatul Victoria au făcut parte Jonathan Hoyle, vicepreședinte pentru Europa, și Adrian Iacob, director executiv.

