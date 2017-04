Prince a lasat o mostenire importanta in piese pe care nu a mai reusit sa le lanseze, dar aste nu inseamna ca piesele nu vor ajunga niciodata la urechile fanilor. Prima piesa noua a lui Prince, intitulata „Deliverance” a fost lansata pentru a comemora un an de la moartea artistului. Noua piesa este parte… The post O noua piesa a lui Prince este lansata la un an de la moartea artistului appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro O noua piesa a lui Prince este lansata la un an de la moartea artistului

Comments

comments