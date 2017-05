” Hrana unui om este otrava altuia” spunea filosoful roman Lucratius. Cercetarile moderne confirma spusele lui Lucretius și arata, odata in plus, ca fiecare persoana este unica, are un metabolism unic, nevoi nutritionale unice, iar o dieta care functioneaza la o persoana poate sa nu functioneze la alta. In acest context a aparut conceptele de… The post Nutritie personalizata in functie de metabolism appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Nutritie personalizata in functie de metabolism

Comments

comments