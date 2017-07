Noul Program de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionari, operațional de astăzi; 2,8 milioane de pensionari ar putea beneficia de medicamente compensate cu 90%

Aproximativ 2,8 milioane de pensionari beneficiază, incepand de astăzi, 4 iulie 2017, de programul social de compensare cu 90% a medicamentelor. Conform modificărilor aprobate printr-o Hotărare vineri, 30 iunie 2017, in prima ședință a actualului Cabinet, pragul de pensie pană la care se poate beneficia de program a fost majorat de la 700 la 900 lei/lună. Totodată, de program vor beneficia și pensionarii care incasează venituri din alte surse, in afara pensiei și a indemnizației sociale pentru pensionari. In plus, beneficiarii programului nu vor mai depune la medicul de familie declarația pe proprie răspundere referitoare la veniturile obținute, ci vor prezenta doar talonul de pensie și actul de identitate.

