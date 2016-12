Noul guvern va stabili nivelul salariului minim pe economie pentru anul 2017

Valoarea salariului minim pe economie garantat in plată pentru anul 2017 va fi stabilită de viitorul Guvern. Actualul Executiv, așa cum a anunțat in Consiliul Național Tripartit din 12 decembrie, a decis să mențină nivelul actual al salariului minim, de 1.250 de lei, avand in vedere că viitorul Guvern va avea legitimitatea necesară pentru stabilirea unei noi valori care să se aplice anul viitor. In condițiile in care valoarea salariului minim pe economie garantat in plată pentru 2017 nu se modifică, nu este nevoie de o nouă Hotărare de Guvern care să reconfirme actul normativ aflat deja in vigoare, intrucat valabilitatea acestuia nu expiră la finalul acestui an. Ținand cont de faptul că Hotărarea Guvernului nr.1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat in plată prevede că incepand cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim este de 1.250 lei lunar, un alt act normativ care să reglementeze același lucru, ar fi reprezentat, din punct de vedere juridic, o redundanță legală.

Comments

comments