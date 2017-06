Despre e-commerce se vorbeste mult in Romania: este un domeniu in plina ascensiune, dar care este inca foarte departe de comertul offline, ca si volume; un comert offline care evolueaza si el, de la comert traditional la comert modern (retele, branduri, marci proprii etc.). Magazinele online sunt in prezent o alternativa pentru client, o solutie aparte, in paralel cu cea clasica.

Concurenta creste tot mai mult, iar magazinele online au nevoie de strategii complexe de marketing pentru a se diferentia. Si asta in conditiile in care, pe o piata dominata de IMM-uri, intra tot mai multe corporatii (unele cu experienta masiva in offline), dornice de a acapara o piata cu potential imens in viitorul apropiat. O componenta importanta a strategiei de promovare o reprezinta astazi partea de servicii optimizare seo.

Dincolo de e-commerce, sa nu uitam ca s-au schimbat regulile in comertul offline: tot mai mult, noul consumator ia deciziile de cumparare pe internet. Chiar si cand cumpara o masina de spalat dintr-un hipermarket, mai intai cauta pe internet fel de fel de detalii. In plus, sa nu ne gandim doar la momentele in care consumator isi propune sa faca o achizitie; adesea, pe internet afla despre produse si servicii pe care le va cauta apoi in comertul offline, la comercianti despre care afla online.

Rezulta ca internetul este util atat pentru comertul la distanta, cat si pentru comertul clasic. Este evident ca online-ul a devenit uzual pentru tot mai multi consumatori, in viata de zi cu zi. Online citesti stiri, platesti facturi, cauti informatii despre orice – de la medicamente la centre de service, de la restaurante la firme de croitorie, de la transport la mancare…

Cum ajunge consumatorul sa interactioneze cu anumite informatii, cu anumite branduri si cu anumite oferte? In spate, nimic nu este intamplator: firmele de SEO lucreaza permanent pentru succesul clientilor lor, pentru modul in care anumite business-uri ies in fata si reusesc sa atraga consumatorii finali. Se poate consulta de exemplu oferta inseo.ro, o firma de succes in domeniul SEO si in marketingul online in general.

