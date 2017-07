Noi oportunităţi de internship în administraţia publică românească

Guvernul Romaniei in colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna organizează in premieră, in anul 2017, programe de internship in afara capitalei, pe modelul Programului InternshipGovRo. Programele de internship din Maramureş şi Covasna işi propun să ofere tinerilor şansa de a se familiariza cu activităţi specifice instituţiilor publice, să atragă tinerii specializaţi in marile centre universitare ale ţării spre localităţile de naştere şi să deschidă administraţia publică din teritoriu către noile metode de management public. Formularul de inscriere la programele de internship organizate de Guvernul Romaniei in colaborare cu Instituţia Prefectului Judeţul Maramureş şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna este disponibil la adresa http://internship.gov.ro/alte-oportunitati/ şi va putea fi completat pană la data de 20 iulie 2017, ora 23:59. Programele de internship organizate in Maramureş şi Covasna se inscriu in ansamblul angajamentelor cuprinse in Programul de guvernare 2017-2020, prin punctul 6 şi punctul 15 ale capitolului Politici in domeniul educaţiei din Programul de Guvernare 2017-2020, – dezvoltarea stagiilor de practică de specialitate/internship ca măsură pentru crearea de cetăţeni activi pe piaţa muncii, şi – valorificarea potenţialului absolvenţilor de invăţămant superior şi cercetătorilor din diaspora. De asemenea, Guvernul Romaniei va sprijini prin Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Tineretului şi Sportului procesul de reglementare a organizării şi desfăşurării programelor de internship in Romania. Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei a debutat in anul 2013 cu 25 de interni care au parcurs acest Program la nivelul structurilor din Palatul Victoria. In anii următori, Programul a fost extins succesiv la nivelul ministerelor și instituțiilor subordinate, astfel incat, aflat in pragul celei de-a cincea ediţii, in randul absolvenţilor Programului InternshipGovRo se numără 684 de tineri.

Comments

comments