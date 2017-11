Una dintre cele mai placute “inventii” ale umanitatii pentru minte si suflet este muzica. Simple sunete nu mai sunt doar “zgomote”, ci puse impreuna reusesc sa trasmita emotie, sentimente de diverse tipuri. Muzica este pasiunea unora, dar este placuta pentru probabil orice persoana. Ne place sa ascultam muzica in diverse contexte. Uneori ne linisteste, in alte cazuri ne ofera mai multa energie.

Mai nou, muzica vine cu noi peste tot. Putem asculta muzica direst de la dispozitivele mobile, insa pentru volum si calitate in anumite situatii in care dorim in mod special aceste caracteristici, avem nevoie de boxe. Desigur, boxe portabile, care vin si ele in sprijinul mobilitatii.

Pe internet exista destul de multe modele de boxe portabile ieftine in magazinele online, insa recomandarile specialistilor trebuie consultate inainte de a face o anumita alegere. Astfel, dincolo de pret, va fi validata si partea calitativa. Trebuie sa fim atenti la conectivitate / compatibilitate, la calitatea sunetului, la modul de alimentare si la alte functii speciale. Este de preferat sa fie alese baterii cu port USB, ideal pentru incarcarea acumulatorilor direct de la alt dispozitiv, oricand este necesar.

“Cele mai bune boxe portabile sunt cele care ofera si compatibilitate Bluetooth, oferindu-ti posibilitatea de conectare cu diferite dispozitive si de redare a sunetului, fara conexiuni realixate prin fel de fel de fire. De asemena, cele mai bune modele prezinta si posibilitatea de emitere a diferitelor postruri de radio sau chiar posibilitatea de conectare la internet. Asa ca, profita doar de cele mai bune produse, pentru a te bucura de cele mai impresionante inovatii”, se mentioneaza pe recomandari-specialisti.ro, unul dintre cele mai cunoscute website-uri dedicate analizei de produse. Aici sunt prezentate cateva modele de boxe portabile, de exemplu Sony Hi-Res SRS-X99, un model cu totul impresionant.

Muzica vine cu noi peste tot in principal gratie tehnologiei – nu doar radio, si mai ales in ceea ce priveste internetul. Prin WiFi si prin datele mobile se pot accesa oricand si de oriunde melodiile preferate, dar si cele mai noi melodii aparute online, lansate de artisti.

Muzica este de obicei accesibila in mod gratuit si poate fi chiar share-uita foarte simplu celor dragi. Imparti asadar bucuria muzicii, transmiti sentimente si poti face totul din cateva miscari, chiar si in deplasare. Boxele portabile, in functie de dimensiuni si caracteristici, pot fi utilizate in diverse contexte, inclusiv la unele petreceri si mici evenimente organizate alaturi de prieteni, colegi, cunoscuti.

