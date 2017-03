Mucenicii muntenesti sunt aceia mici, in forma de 8, fierti in zeama aromata si plina de nuca si scortisoara. Mucenicii se fac cu ocazia zilei de 9 martie. In acesta zi, Biserica Ortodoxa ii praznuieste pe cei 40 de Sfinti Mucenici. The post Mucenicii muntenesti dupa retete speciale appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Mucenicii muntenesti dupa retete speciale

Comments

comments