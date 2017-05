Un articol recent aparut in prestigiosul cotidian romanesc, Ziarul Financiar, arata de motoarele industriei romanesti, acele sectoare de business importante pentru o economie sustenabila au inregistrat un trend descendent in ultima luna. Potrivit aceleasi surse, in aprilie, cresterea in industrie si-a pierdut o buna parte din elanul puternic pe care l-a avut in luna precedenta.… The post Motoarele industriei romanesti-evolutia din ultima lunii appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Motoarele industriei romanesti-evolutia din ultima lunii

Comments

comments