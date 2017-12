In fiecare an, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei si ocrotitorul copiilor. Este praznuit in ziua de 6 decembrie. Potrivit traditiei crestine, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii isi pregatesc ghetutele pentru a-l intampina asa cum se cuvine pe Mos Nicolae. The post Mos Nicolae-ce sa facem ca sa primim cadouri frumoase appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Mos Nicolae-ce sa facem ca sa primim cadouri frumoase

Comments

comments