Ministerul Economiei și General Dynamics au semnat un Memorandum de înțelegere pentru producerea și livrarea de vehicule blindate

Premierul Mihai Tudose a participat astăzi la ceremonia de semnare a Memorandumului de ințelegere și Acordului de colaborare intre Ministerul Economiei și Romarm, prin Uzina Mecanică București, și compania americană General Dynamics, care deține uzina producătorului elvețian de transportoare blindate Mowag. Prin documentele parafate, cele două părți se angajează să colaboreze, in concordanță cu obiectivele asumate privind inzestrarea Armatei Romaniei, in perspectiva producerii și livrării de vehicule blindate Piranha 5 către Ministerul Apărării Naționale. Memorandumul de ințelegere semnat astăzi stabilește liniile directoare preliminare ale cooperării, precum și acțiunile viitoare ce au drept scop constituirea unei societăți mixte intre Uzina Mecanică București și compania General Dynamics, care să producă vehicule blindate pentru Armata Romaniei. In cadrul viitoarei societăți, Uzina Mecanică București va participa cu active constand in linii de fabricație și personal angajat, care va urma cursuri de perfecționare la sediul companiei americane. General Dynamics va participa la acest joint venture cu investiții in modernizarea capacităților de producție și integrarea producției de vehicule blindate. Incheierea acestei colaborări intre o companie de stat din Romania și compania americană General Dynamics este un moment extraordinar pentru industria de apărare romanească, a afirmat premierul Mihai Tudose. La ceremonia de semnare a celor două documente au mai participat vicepremierul Ion Marcel Ciolacu, ministrul economiei, Gheorghe Șimon, ministrul apărării naționale, Mihai-Viorel Fifor, și ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm.

