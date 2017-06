Barack Obama nu punea foarte mare pret pe haine, iar acest lucru este confirmat de sotia sa Michelle care vine cu o dezvaluire soc. Fostul presedinte al Statelor Unite a purtat acelasi smoking la toate evenimentele formale la care… The post Michelle Obama face dezvaluiri socante: Barack a purtat acelasi smoking timp de 8 ani appeared first on Cosimo.

Citeste integral pe Cosimo.ro Michelle Obama face dezvaluiri socante: Barack a purtat acelasi smoking timp de 8 ani

Comments

comments