Mesajul prim-ministrului Mihai Tudose de Ziua Armatei

– Pe aici nu se trece și – Impreună suntem mai puternici sunt devize caștigate de Armata Romană prin jertfă, curaj și devotament. Anul acesta am celebrat 100 de ani de la victoriile de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, victorii spectaculoase, care au schimbat soarta Romaniei in Primul Război Mondial. Un an mai tarziu, in 1918, celebram Marea Unire a poporului roman. Acum, la 100 de ani distanță, Romania reprezintă un pol de stabilitate in regiune, lucru vizibil și prin increderea și respectul de care se bucură Armata in randul cetățenilor romani, dar și din partea aliaților noștri. Militarii romani sunt extrem de apreciați in cadrul misiunilor NATO, fapt ce contribuie la creșterea prestigiului. Este o dovadă clară, dacă mai era nevoie, că Armata Romană deține importante resurse pentru asigurarea securității naționale. In același timp, Romania a demonstrat că este un important membru NATO, un aliat apreciat pentru profesionalism, care-și respectă angajamentele luate. Alocarea a 2% din PIB pentru Apărare este o realitate, care a deschis noi oportunități pentru țara noastră. In primul rand, am parcurs etape importante pentru revitalizarea industriei de apărare. Am semnat deja protocoale de colaborare intre Guvern şi mari companii de armament, care vin să investească in Romania cu tot cu transfer tehnologic. In al doilea rand, venim in sprijinul armatei, prin asigurarea de echipamente militare de ultimă generație. Guvernul Romaniei a fost, este și va fi un partener necondiționat al Armatei Romane. Astăzi, 25 octombrie, cand sărbătorim Ziua Armatei, doresc să-mi exprim recunoștința și prețuirea pentru militarii romani, care prin jertfă, curaj și devotament asigură securitatea cetăţenilor și integritatea teritorială.

Comments

comments