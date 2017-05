Mesajul premierului Sorin Grindeanu cu ocazia zilei de 9 mai – Ziua Europei, Ziua Independenței de Stat a României și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-Al Doilea Război Mondial

Marcăm astazi trei momente istorice fundamentale, 140 de ani de cand Romania și-a proclamat independența, Ziua Europei și Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite in cel de-Al Doilea Război Mondial. 9 mai 1877 a reprezentat pasul fundamental in consolidarea Romaniei ca stat independent și unitar. Respect pentru curajul și determinarea inaintașilor noștri care, cu gandul la generațiile viitoare, au contribuit la crearea statului roman modern. Tot astăzi, cinstim sacrificiul eroilor, oameni simpli sau de stat, care au sperat intr-o lume nouă, vindecată de patima conflictului, și au contribuit prin jertfa lor la sfarşitul celei mai insangerate file a istoriei secolului trecut, Al Doilea Război Mondial. Și, nu in ultimul rand, sărbătorim astăzi Ziua Europei, cu incredere in viitorul proiectului european și cu asumarea unui rol constructiv al Romaniei in acest proiect. Europa de azi este mult diferită de cea de acum 67 de ani, cand se semna Declarația Schuman. Trecem astăzi printr-un amplu proces de dezbatere pe tema viitorului Uniunii, un proces care nu e intotdeauna simplu sau comod. Dar cred că acest dialog trebuie să pornească de la ceea ce și-au dorit fondatorii Uniunii și ceea ce-și doresc și generațiile actuale, pană la urmă: democrație, securitate și prosperitate durabile pentru intregul continent. Romania se pregătește să preia, la inceputul anului 2019, președinția Consilului Uniunii Europene. Sunt convins că avem capacitatea ca, și prin acest prim mandat, țara noastră să contribuie decisiv la intărirea și continuitatea proiectului european. In cei deja zece ani de cand Romania a devenit membră a Uniunii, după decenii de totalitarism care ne-au izolat de democrațiile europene, romanii au făcut pași importanți spre transformarea societății in beneficiul cetățenilor. Cred in ideea de Europă a tuturor, de Romanie europeană. Cred intr-un viitor comun, construit in numele idealurilor pe care le impărtășim. Cred in unitate și solidaritate. Și mai cred că valorile naționale sunt protejate și chiar intărite prin ideea de diversitate propusă de Uniunea Europeană. La mulți ani, marii familii europene ! La mulți ani, dragi cetățeni europeni, din Romania și din toate statele membre !

