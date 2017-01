Mesaj cu ocazia împlinirii a 158 de ani de la Unirea Principatelor Moldovei și Valahiei

24 ianuarie reprezintă una dintre cele mai importante date din calendarul acestui popor. Astăzi se implinesc 158 de ani de la unul dintre cele mai vii momente din istoria neamului romanesc: Unirea celor două Principate, Moldova și Țara Romanească, in urma alegerii unui singur domn, atat la Iași, cat și la București, in persoana lui Alexandru Ioan Cuza. 24 ianuarie 1859 este inceputul oficial al statului modern romanesc, primul și cel mai important pas către crearea unei Romanii a tuturor romanilor, dar, in egală măsură, un moment al concordiei. Fără acest prim pas, care a dat romanilor un cămin in jurul căruia să se adune, un stat care să-i reprezinte și să-i apere, nimic din ceea ce avea să se intample mai tarziu nu ar fi fost posibil. Ne mai desparte doar un an de Centenarul Marii Uniri din 1918. In aceste vremuri in care intreaga lume este marcată de schimbări majore, avem in continuare nevoie de solidaritate. Așa cum a fost nevoie in 1859, 1916, 1918 sau in 1989. O solidaritate clădită nu doar in jurul unor persoane sau instituții, ci mai ales in jurul unor valori și al unor obiective naționale. Tocmai de aceea, cred că intre cetățenii Romaniei trebuie consolidate sau chiar reclădite noi punți. Intre diversele regiuni ale țării trebuie intărite și inmulțite legăturile astfel incat Romania să respire intr-un ritm unic al dezvoltării. Să indrăznim să credem in romani și in Romania! La mulți ani intru unitate! Prim-ministrul Romaniei, Sorin Mihai Grindeanu

Comments

comments