Mesaj al premierului Mihai Tudose cu ocazia Zilei Crucii Roșii din România

Marcăm astăzi 141 de ani de la inființarea Societății de Cruce Roșie din Romania, organizație cu o frumoasă tradiție, a cărei istorie este marcată de nenumărate lecții de solidaritate. Crucea Roșie și-a caștigat respectul și prețuirea romanilor prin ajutorul necondiționat oferit semenilor aflați in suferință, prin bucuria și speranța aduse celor deznădăjduiți. A fost și rămane in prima linie a spiritului umanitar, un neobosit avocat al binelui și ajutorării celor in nevoie, fie că a alinat răniți și bolnavi in timpul războiului, a tratat copii, tineri și varstnici in timpul epidemiilor, a contribuit la campanii de ajutorare a oamenilor afectați de inundații, secetă sau alte dezastre naturale. Pentru toate aceste eforturi, suntem astăzi recunoscători generațiilor de voluntari și tuturor celor care și-au oferit timpul, priceperea și umanitatea implicandu-se in misiunile Crucii Roșii. Respect și admirație pentru munca și devotamentul Societății de Cruce Roșie din Romania și mult succes in nobila și dificila sa misiune! Mihai Tudose, Prim-ministru al Romaniei

