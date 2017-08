Măsuri pentru desfășurarea în condiții optime a mini-vacanței din perioada 12-15 august

Vicepremierul Marcel Ciolacu a avut, astăzi, o serie de intalniri de lucru și discuții in vederea asigurării măsurilor necesare pentru desfășurarea in bune condiții a mini-vacanței prilejuite de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului și sărbătorirea Zilei Marinei. In acest sens, vicepremierul Marcel Ciolacu a discutat cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, ministrul Sănătății, Florian Bodog, și ministrul Economiei, Mihai Fifor. In cadrul discuțiilor, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a arătat că, in perioada 12-15 august, peste 24.000 de efective ale MAI vor contribui la asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, la creşterea siguranţei rutiere şi la fluidizarea traficului pe traseele spre mare și spre munte, precum și in localitățile unde sunt organizate manifestări cu public numeros. La activitățile organizate de Ziua Marinei Romane, peste 1.100 angajați MAI vor fi prezenți la datorie. Peste 4.700 de pompieri și paramedici sunt pregătiți să intervină in cazul producerii unor situații de urgență. Totodată, Inspectoratul General de Aviație pune la dispoziție 14 elicoptere, dintre care 7 pentru intervenții in caz de urgențe medicale. La punctele de trecere a frontierei a fost suplimentat personalul, astfel incat 3.200 de polițiști de frontieră vor acționa pentru a asigura reducerea timpului de așteptare la graniță. In ceea ce privește circulația pe căile ferate, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, l-a informat pe vicepremierul Marcel Ciolacu că a dispus suplimentarea trenurilor pentru preluarea fluxului sporit de călători, precum și a personalului in marile gări, la casele de bilete, in vederea evitării supraaglomerării. Pentru derularea traficului in condiţii de siguranţă, in contextul avertizărilor meteo emise de Administrația Națională de Meteorologie, se fac verificări suplimentare la sistemele de climatizare și sunt pregătite stocuri de apă pentru situații speciale. Pentru siguranţa traficului feroviar, CFR Infrastructură poate reduce viteza de circulație a trenurilor in anumite intervale orare, pe anumite porțiuni de cale ferată. Ministrul Economiei, Mihai Fifor, care coordonează activitatea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, l-a asigurat pe vicepremierul Marcel Ciolacu că, in contextul mini-vacanței din perioada 12-15 august, vor continua acțiunile de control privind respectarea drepturilor consumatorilor in rețeaua de produse alimentare și servicii de alimentație publică. La randul său, ministrul Sănătății, Florian Bodog, a afirmat că vor continua măsurile stabilite la inceputul sezonului estival, respectiv acțiunile de control la agenții economici din zonele turistice, efectuate de inspectorii sanitari ai direcțiilor de sănătate publică județene. De asemenea, serviciile de ambulanță sunt pregătite să asigure asistența medicală in caz de nevoie. In perioada 12-15 august, la nivel național, vor avea loc 233 de manifestări publice, religioase și culturale, ceremonialuri militare, depuneri de coroane de flori și exerciții demonstrative la care se estimează participarea a peste 600 de mii de persoane, cele mai importante fiind in Constanța, Brăila, Neamț, Cluj, Suceava, Maramureș.

