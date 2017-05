Lucruri de stiut despre soba pe lemne

Pe scurt sarcina este urmatoarea. Exista doua sisteme paralele in casa una pe gaz cu cazan – condens si calorifere sau tava prin podele. Al doilea este cu soba din caramida pe lemne/carbune cu calorifere fonta. Aceste sisteme am dorit sa le combin ca sa pot folosi caloriferile de la cazanul cu gaz si tava din podele pentru incalzirea de la soba. Eu cindva facusem sistemul in soba ca ceva de rezerva insa pretul la gaz ma face ca sa fac ca el sa fie cel folosit implicit anul acesta am dat drumul la cazanul pe gaz de doua ori cind era -20 C si am constatat ca a inghetat tava in perete unde nu era izolata.

De aici concluzia izolați tavile care merg pe peretii de afara. In plus nu e bine ca atitea investitii sa stea fără treaba.

Jos vedeti pompa, filtru neaparat inaintea pompei ca sa nu fie afectata și jos supapa de sens. Supapa de sens are un rol mai special ea este pusa ca în caz daca voi dori sa folosesc din nou cazanul el nu va merge in soba si inves la turul cazanului pe gaz la fel am pus supapa de sens ca pompa sa nu intre în conflict cu pompa cazanului.

In plus ea nu permite ca sa fie ales un circuit scurt care sa nu permită circulatia asa cum e normal prin toate punctele necesare . Sigur fiecare punct are robinet prin care putem regla fluxul de apa. Daca vrei detalii vezi schema aici. Manometrul arata un minim de presiune 1,2bari necesari pentru functionarea pompei normale. La mine eu am conectat aici la primul calorifer cel mai ferbinte, daca doriti ca sa fie mai efectif si apa mai ferbinte in mod normal luati dintr-un punct pina la caloriber eu nu am dorit sa desfac acolo era mai complicat. la fel m-am conectat la retur in ultimul calorifer. Acesta este un sensor sau releu care se regleaza sa porneasca la o anumita temperatura, de la ea cablu este conectat la pompa. Când soba incalzeste apa pina la 40 C ea se porneste automat, eu nu satau sa pornesc pompa de fiecare data, si se opreste cind temperatura apei scade sub 40 C. Este de la Emmeti eu am dat cam 18$ pe el dar va asigur merita sa nu ai batae de cap cu conectarea pompei si apoi sa uiti si sa arzi curent electric aiurea. Daca vrei sa vezi niste sobe pe lemne si peleti de la Exclusiv Design viziteaza site-ul acestora. Aici este jos la mine pus Vasul de expansiune in el este 1bar presiune are robinet ca in caz de ceva, sa pot sa-l scot si supapa de siguranta pentru presiune rolul ei este foarte mare. In caz daca presiunea in sistem va creste mai mult de 3bari ea se va deschide si va da drumul la presiune pina la norma. Eu am verificato atunci cind am umplut sistemul cu apa am dat presiune mai mult de 3,2 bari si el sa deschis. Sistemul dat functioneaza fara probleme si atunci cind se deconecteaza curentul electric, caloriferile care lucreaza pe circuit firesc, natural la soba permit incalzirea casei foarte eficient. In plus soba este in centrul casei si ea lucreaza la ambele etaje, cu pompa care am conectato acum avem posibilitate sa încălzim si incaperile periferice unde soba nu are acces, in bae la podele si alte incaperi coridoare. Din minusuri pot spune ca un calorifer din fonta ramine practic rece cum se vede dupa schema, in schimb tot aici lucreaza podelele care se icalzesc cu saba, e mult mai confortabil.

