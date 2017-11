Lentilele de contact zilnice redefinesc lumea medicala

Fie ca esti la scoala sau desfasori o activitate asidua in fata calculatorului, la un moment dat poti sesiza ca vederea vederea iti joaca feste. Ochii iritati, senzatia de uscaciune si durere a ochilor persista din cauza stilului de viata al omului modern, dependent de indispensabilele resurse tehnologice. Asa ca, mai devreme sau mai tarziu, fiecare dintre noi devenim tributari dioptriilor.

Din punct de vedere medical, mai nou, problemele legate de scaderea capacitatii vizuale sunt corectate prin intermediul lentilelor de contact.

In functie de diagnosticul primit de catre medicul oftalmolog, fiecarui pacient ii poate fi recomandat o serie de lentile de contact zilnice sau cu intrebuintare permanenta.

Asa ca, daca purtatea clasicilor ochelari ti se pare o povara din motive inestetice, alegand accesoriile oftalmologice de ultima generatie te poti bucura, in primul rand, de libertatea de a face tot ce iti doresti. Poti scrie, poti face sport fara grija pierderii ochelarilor. In plus, aspectul estetic al fetei va avea numai de castigat, odata cu alegerea tipului de dispozitiv adecvat exigentelor tale.

Insa, inainte de a incepe sa utilizezi prima pentru prima data lentilele, urmareste cu atentie instructiunile de intrebuintare!

Cat de des trebuie sa inlocuiesc lentilele?

Iata diferenta intre lentilele de contact zilnice si cele cu inlocuire lunara

“Cat de des pot purta purta lentilele?” este prima intrebare care sta pe buzele proaspatului pacient diagnosticat cu un viciu de refractie. Iar raspunsul este la fel de simplu, in sensul ca durata de intrebuintare a acestor dispozitive, variaza, indiscutabil, in functie de tipul acestora.

Medicii au stabilit ca, in functie de durata de folosire, ca pe piata exista lentile de contact zilnice si lentile de contact lunare. Primele, avand la baza hidrogenul, asigura un confort sporit la purtare.

Caracteristicile lor fac ca ele sa fie indicate in special pacientilor care intampina probleme in alegerea lor din cauza ochilor iritati si sensibili. Sunt flexibile si, mai ales in primele zile, faciliteaza acumodarea cu noile dioptrii. De asemenea, acestea sunt folosite cu succes de catre copii care practica activitati sportive, dar si de catre sportivii de performanta, evitandu-se, in acest fel, situatia nefericita a spargerii lentilei cu efect imediat asupra sanatatii ochilor.

Mai mult, medicii recomanda aceasta gama de lentile si persoanelor care sufera de miopie sau astigmatism miopic.

Din pacate, un set de lentile de contact zilnice se dovedeste, de cele mai multe ori, costisitor, mai ales daca dioptriile de la cei doi ochi difera.

Din pacate, un set de lentile de contact zilnice se dovedeste, de cele mai multe ori, costisitor, mai ales daca dioptriile de la cei doi ochi difera.

Profitati din plin de avantajele semnificative si uitati de simptomele neplacute asociate cu cele mai frecvente vicii de refractie. Nu uitati, insa, de regulile de ingrijire! Pastrati, de fiecare data, lentilele curate si asigurati-va ca aveti, intotdeauna, mainile curate, atunci cand puneti mana pe un astfel de accesoriu. Folositi doar solutii de ingrijire compatibile cu tipul de material al lentilei purtate si evitati clatirea lor cu apa de la robinet. De asemenea, aveti grija sa nu le zgariati cu unghia si sa afectati caracteristicile lentilei.

