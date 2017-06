László Borbély: Strategia de Dezvoltare Durabilă trebuie actualizată și corelată cu ”Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite”

Consilierul de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului, Laszlo Borbely, a participat, in data de 12 iunie 2017, ca reprezentant al Guvernului, la Conferința Jump to Smart. 1.0. Romania Orașelor Inteligente, desfășurată in București. In cadrul reuniunii, Laszlo Borbely a invocat necesitatea punerii in practică a Strategiei de Dezvoltare Spațială pe termen mediu, care a fost adoptată in anul 2008, strategie bazată pe dezvoltarea policentrică, pe centre de dezvoltare zonale, care vor trebui să aibă strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung. Totodată, consilierul de stat a menționat că Romania are o Strategie de Dezvoltare Durabilă din anul 2008 care trebuie actualizată și corelată cu Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite pentru a o implementa. Referitor la conceptul de Orașe Inteligente, Laszlo Borbely a precizat că implementarea Obiectivelor Agendei 2030 va conduce spre o dezvoltare durabilă pe termen mediu și lung. De asemenea, construirea unor infrastructuri rezistente și incurajarea inovației va duce la oraşe şi comunităţi durabile, la dezvoltarea așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, să fie sigure, reziliente şi durabile, colaborarea cu autoritățile locale fiind definitorie in dezvoltarea durabilă a Romaniei. Laszlo Borbely a primit, din partea organizatorilor, un Certificat neutralizare amprentă carbon. La eveniment au mai participat Ambasadorul Regatului Țărilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, miniștri ai Guvernului Romaniei, reprezentanți ai administrației locale și firme care au soluții pentru dezvoltarea inteligentă a orașelor.

