László Borbély – Brand Amabassadorul acțiunilor de voluntariat și caritate

Galerie foto Consilierul de stat Laszlo Borbely a fost prezent la Rădăuți, in 7 septembrie, in cadrul programului Bucovina Build and Travel, organizat de Habitat pentru Umanitate Rădăuți (HPUR), cu ajutorul organizației partener Bunul Samaritean. Fostul ministru al Mediului, actualmente Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului, și coordonator al Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului (SGG), este brand ambassador veteran al acestui program, ținand cont de faptul că pe parcursul anilor, a ajutat in nenumărate randuri la construirea unor locuințe pentru persoanele din medii defavorizate. Pe parcursul zilei de joi, Consilierul a lucrat cot la cot cu munictorii de pe șantier, a pregătit cu gletiera și a intins adeziv pe plăcile de polistiren, iar mai apoi a montat aceste plăci pe peretele exterior al casei familiei Țicșa, una dintre cele 15 familii ale căror case s-au ridicat in săptămana 4-8 septembrie. ,,Eu mă simt ca acasă, sunt a șaptea oară pe un astfel de șantier și incerc să aduc o umilă contribuție la construcția acestor case. E o zi specială, oricand sunt cu dumneavoastră, pentru că văd acest spirit de solidaritate: și companii ce ajută din greu și voluntarii ce vin cu sutele și acei beneficiari cand văd casele lor cum se ridică!- a declarat Consilierul de Stat, Laszlo Borbely. In cadul Conferinței locale Locuire, sustenabilitate și viitor in comunitățile noastre, la care a participat după finalizarea lucrărilor pe șantier, Laszlo Borbely a atras un semnal de alarmă cu privire la fenomenul calității vieții in Romania și a declarat că va susține in continuare acest program care aduce o contribuție majoră la diminuarea gradului de sărăcie a sutelor de familii din județul Rădăuți. Habitat pentru Umanitate Rădăuți (HPUR) este o asociație ce clădește case simple, modeste, dar accesibile, impreună cu ajutorul voluntarilor, a resurselor din comunitate și a donațiilor de pretutindeni. Prin programul Bucovina Build and Travel, aflat anul acesta la prima ediție, au fost construite 15 locuințe. Mai multe detalii despre program, materiale video și foto activitatea lucrului pe șantier, puteți urmări pe pagina website (www.habitatradauti.ro) și pagina oficială de Facebook Habitat pentru Umanitate Rădăuți (www.facebook.com/habitat.radauti/).

